« La défaite en Eurocup va me hanter toute ma carrière »

11/11/2021 à 18:10 CET

Harry Kane, capitaine de l’Angleterre, a assuré que la défaite aux tirs au but contre l’Italie, lors du dernier Championnat d’Europe, le hantera tout au long de sa carrière. L’attaquant anglais, qui cherchera à assurer la qualification de son équipe pour la Coupe du monde Qatar 2022 ce vendredi contre l’Albanie, Il s’est souvenu de la finale du dernier Euro, quand ils sont tombés à Wembley contre l’Italie.

« C’était une défaite très dure. Perdre une finale de l’Euro à Wembley, ça va me hanter le reste de ma carrière. Vous ne vous en remettrez jamais à moins de gagner quelque chose « , a déclaré Kane lors d’une conférence de presse. » Sans le temps de l’absorber, vous jouez déjà en Premier League quelques semaines plus tard. Vous n’avez jamais la chance d’y penser et d’en tirer des leçons » ajouta l’avant.

Kane, quoi Il ajoute à peine un but cette saison en Premier League, où Tottenham Hotspur est hors des positions européennes, a également évoqué leur forme actuelle : « Les gens peuvent chercher souvent des excuses quand ils ne marquent pas », a déclaré Kane, en rapport avec son éventuel départ sur le marché estival passé. « C’est pourquoi il est important pour moi de croire en moi, d’avoir mon état d’esprit et de travailler plus dur. »

« C’est comme ça que j’ai toujours pensé, que je compose régulièrement ou non. Il n’y a pas eu beaucoup de moments dans ma carrière où j’ai marqué aussi peu que maintenant.. Avec l’Angleterre, ça a été une bonne année pour moi », a déclaré Kane.