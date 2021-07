La défaite finale de l’Angleterre à l’Euro était si mauvaise que ‘Meghan Markle’ a fait son apparition sur les réseaux sociaux .

in

Donc, évidemment, l’Angleterre a perdu en finale de l’Euro. Chaque personne blanche avec une conscience a compris ce qui allait se passer ensuite – les joueurs noirs de l’équipe d’Angleterre étaient sur le point de faire face à un torrent d’abus et de haine racistes. Comme je l’ai dit dans ma couverture précédente, même Piers Morgan a compris que les Britanniques lançant des injures racistes contre les joueurs anglais noirs n’est pas une bonne idée pour Nous ne sommes pas un pays raciste. C’est particulièrement drôle/triste parce que les mêmes personnes qui essaient de limiter les dégâts et de tasser les extrémistes racistes sont les mêmes qui criaient à propos des athlètes britanniques noirs qui travaillaient autour de Black Lives Matter, notamment en se mettant à genoux sur le terrain et tout ça. .

Je n’ai pas d’autre suite que celle-ci : la défaite de l’Angleterre était si grave que « Meghan Markle » a commencé à apparaître sur les réseaux sociaux. Les Italiens sur les réseaux sociaux disaient : « L’Italie gagne celui-ci pour notre fille Meghan », et Meghan n’est pas italienne. Les gens qui s’enracinaient contre l’Angleterre se disaient « hahaha, cette perte est la vengeance de Meghan ! » Et vous savez tous que les journaux britanniques cherchent désespérément à lier Meghan et Harry à cette histoire d’une manière ou d’une autre. Ils se plaignaient déjà du fait qu’Harry n’ait pas pris l’avion pour regarder le match en personne !

L’Italie a remporté les pénalités et a déclaré que c’était pour avoir traité Meghan Markle comme une merde juste devant le visage du prince William et de Kate Middletons. Ouf. Scènes. – Hakuna 💋 (@HakunaTheFckNot) 11 juillet 2021

« Meghan Markle portait une fois un designer italien, pourquoi cela a conduit à la perte de l’Angleterre » Par Piers Morgan – Ne faites pas ça bizarre : le podcast 🐝💛 (@DntMkThsWeird) 11 juillet 2021

L’Italie le fait pour Meghan Markle et la princesse Diana – Soldat↪ (@PatohShanqueels) 11 juillet 2021

Quelqu’un qui soutient l’Italie dans ce bar vient de crier « ET C’EST POUR MEGHAN MARKLE ! » et bonjour je pense qu’il est mon ame soeur #EnglandvsItaly – Mia Francini (@miajoycette) 11 juillet 2021

Le Daily Mail cherche actuellement à blâmer Meghan Markle pour la perte de penalty de l’Angleterre face à l’Italie. pic.twitter.com/3pjSvd9oLk – Joshua Crawley (@AllHailTheVoid) 11 juillet 2021

Jusqu’à ce que l’Angleterre se débrouille avec Meghan Markle et ses enfants. Ils ne prospéreront pas ! pic.twitter.com/gG6vEfITm1 – grégaire (@mistergeezy) 11 juillet 2021

Les médias britanniques tentent de trouver un moyen de blâmer d’une manière ou d’une autre la perte de l’Angleterre sur Meghan Markle pic.twitter.com/tQFaK0sXLD – Hurt CoPain (@SaeedDiCaprio) 11 juillet 2021

Nous avons tous prié au nom de Meghan Markle pour que l’Italie gagne et le fuqing A FAIT !!! #ITA pic.twitter.com/gosnQh1RHs – AMARA (@cuteahmah) 11 juillet 2021

