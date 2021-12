« La défaite n’est pas méritée, nous avons tout fait pour gagner »

12/05/2021 à 16:44 CET

Diego López, gardien et capitaine de l’Espanyol, a regretté la défaite contre le Rayo au stade Vallecas et a déclaré que « Ce n’est pas mérité » car son équipe a « tout fait pour gagner ».

Le Rayo Vallecano bat l’Espanyol avec un but contre son camp du défenseur central uruguayen Leandro Cabrera à la 54e minute. « La défaite n’est pas méritée. Ils n’ont pas eu d’occasions et ont trouvé leur propre but. On a tout fait pour gagner et on est foutus car on a bien couru« , a déclaré Diego López, dans des déclarations à ‘Movistar Plus’.

« On a manqué de réussite au sommet car on s’est créé des occasions et on a tout fait pour marquer le but. Ils ont marqué dans un décalage avec le nôtre et je pense que nous avons eu la victoire très serrée par la suite », a-t-il conclu.