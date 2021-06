La défaite prédéterminée du projet de loi sur le droit de vote des démocrates, le For the People Act

in

Le projet de loi incontournable des démocrates sur les droits de vote se dirige vers un échec anti-climatique.

Les républicains du Sénat devraient faire obstruction mardi à la motion visant à débattre de la loi For the People. La seule question qui reste est de savoir si le sénateur Joe Manchin (D-WV), qui s’oppose à la version actuelle du projet de loi, rejoindra le GOP, ou si le vote sera entièrement réduit aux lignes du parti.

La défaite du projet de loi était certaine de toute façon. Il est peu probable qu’une réforme électorale importante ait pu gagner les 10 sénateurs républicains nécessaires pour surmonter une obstruction. Mais ce projet de loi est spécifiquement conçu pour faire reculer des pratiques telles que les restrictions de vote et le gerrymandering – des pratiques dont les deux parties conviennent actuellement profitent au GOP. Le For the People Act a été élaboré par des politiciens démocrates pour refléter les priorités démocrates (malgré une tentative tardive de Manchin de présenter une proposition de compromis).

Et pourtant, tout au long de cet effort, il y a eu un débat pour savoir si les dirigeants démocrates voulaient vraiment que le projet de loi devienne loi. Des désaccords discrets sur les priorités et les détails du projet de loi couvaient au sein du parti, comme je l’ai écrit en avril. Les démocrates soutiennent les normes nationales du projet de loi pour l’accessibilité des électeurs, qui viseraient à contrer les lois de restriction des votes dans divers États, mais d’autres dispositions comme ses réformes anti-gerrymandering ont été plus controversées.

Publiquement, cependant, presque tous les démocrates du Congrès se sont unis autour du message que l’adoption du projet de loi était essentielle pour lutter contre les efforts de suppression des électeurs des républicains. Ce message était probablement le vrai point: quoi qu’ils puissent dire publiquement, les dirigeants démocrates ont parfaitement compris que ce projet de loi n’avait aucun moyen de devenir une loi en vertu des règles actuelles du Sénat. En organisant un vote là-dessus de toute façon, ils essayaient de dire aux militants exigeant une action que les démocrates étaient de leur côté, et essayaient de dire aux électeurs de base du parti que cette question est une priorité. Pendant ce temps, les modérés mécontents de certaines parties du projet de loi pourraient être apaisés, étant entendu qu’il ne deviendrait pas loi de toute façon.

Les militants progressistes et les membres de gauche du Congrès ont un autre message en tête. Ils espèrent que l’obstruction républicaine les aidera à faire valoir que les règles du Sénat doivent être modifiées pour permettre à la chambre de faire avancer au moins les projets de loi sur le droit de vote, voire tous les projets de loi, avec une majorité simple, plutôt que la majorité qualifiée de 60 voix qui est actuellement requise. .

Mais les dirigeants démocrates à partir du président Biden ne semblent pas entièrement engagés dans cette stratégie – probablement parce qu’ils doutent qu’elle réussisse.

Les chances d’une réforme électorale semblent minces

Les démocrates ont besoin que leurs 50 sénateurs votent pour modifier les règles de la chambre. Fin janvier, il était déjà clair que les Sens. Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ) seraient les plus gros obstacles à une telle décision, car tous deux se sont engagés publiquement à défendre l’obstruction systématique.

Peu de choses ont changé depuis. Lundi soir, Sinema a écrit un éditorial réitérant son opposition à l’élimination de l’obstruction systématique. Manchin a déjà fait de même. Et un nouveau rapport de NBC souligne que d’autres démocrates du Sénat s’opposent également à l’abolition de l’obstruction systématique, bien qu’ils soient plus silencieux à ce sujet. D’autres rapports ont déjà fait le même point.

La plupart des réformateurs peuvent espérer pour le moment un changement de règles plus limité. Dans un appel privé enregistré obtenu par Intercept, Manchin a exprimé au moins une certaine ouverture à deux idées: abaisser le seuil des 60 voix à 55, ou le modifier afin que les opposants aient besoin de réunir 41 voix et de détenir la parole au Sénat pour bloquer un projet de loi. (plutôt que des supporters ayant besoin de 60 pour l’avancer). Il ne semble pas que l’un ou l’autre des changements de règles aiderait ce projet de loi de vote, auquel s’opposent uniformément les 50 républicains du Sénat.

Pendant ce temps, le président Biden n’a pas vraiment fait d’assaut dans le pays pour soutenir la loi pour le peuple, comme les militants l’ont noté avec chagrin. Cela contraste étrangement avec la rhétorique publique de nombreux démocrates selon laquelle le projet de loi est essentiel pour préserver la démocratie. Mais Sean Sullivan et Paul Kane du Washington Post ont rapporté qu’en privé, certains responsables de la Maison Blanche ne semblent pas d’accord avec cette évaluation, arguant que le projet de loi ne serait pas aussi utile que beaucoup le prétendent parce que les législateurs des États républicains trouveraient des solutions de contournement.

De plus, Biden a d’autres priorités qu’il considère comme ayant des voies de réussite plus plausibles, telles que des mesures qui peuvent progresser dans le processus de réconciliation budgétaire à la majorité du Sénat ou la confirmation des candidats. Alors que les militants veulent qu’il intensifie la pression sur Manchin et Sinema pour les droits de vote, Biden a également besoin de leurs votes pour toutes ses autres priorités ; les aliéner serait intenable.

Manchin lui-même garde toujours l’espoir qu’avec plus de temps, il pourrait mettre en place un compromis bipartite sur la réforme électorale. Cela aussi est assez improbable. Comme je l’ai écrit lors de mon profil, le sénateur de Virginie-Occidentale a connu des succès bipartites impressionnants – mais pas sur des questions où les points de vue sont très polarisés entre les parties. Son compromis sur le contrôle des armes à feu a échoué, tout comme les efforts de réforme de l’immigration bipartite, et la réforme du vote se terminerait probablement de la même manière.

Alors, que feront les démocrates des mesures de suppression des électeurs républicains dans les États ? En ce qui concerne le Congrès, la réponse ressemble de plus en plus à « rien ».