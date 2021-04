La défense bat l’Universitario et escorte Palmeiras

29/04/2021 à 03:03 CEST

. / Buenos Aires

Avec un doublé de Walter Bou, Défense et justice battues ce mercredi pour 3-0 à l’Université des Sports Péruvien pour la deuxième journée du groupe A de la Copa Libertadores, et escorte désormais le leader Palmeiras au classement. Avec deux buts de Bou, un sur penalty, et de Francisco Pizzini, l’actuel champion de la Coupe d’Amérique du Sud a réalisé sa première victoire pour grimper à la deuxième place avec quatre points, derrière Palmeiras, qui compte six points en deux départs. L’Université, quant à elle, a ajouté sa deuxième défaite dans le même nombre de présentations pour être au fond, sans points, derrière l’Équateur Independiente del Valle qui en ajoute un.

Le match a connu un début intense avec la domination locale, qui à la 19e minute a eu sa première chance grâce à une tête de Walter Bou qui est allée haut. Dix minutes plus tard, c’est Bou lui-même qui revenait pour avoir l’ouverture du tableau de bord mais là encore il manquait de but pour dépasser la Défense. À la 31e minute, c’est Aldo Corzo qui avait l’option pour Universitario mais deux minutes plus tard, l’ouverture du tableau de bord pour le local est arrivée après une connexion entre Bou et Pizzini, qui s’est terminée par une définition exquise de ce dernier lors des démangeaisons avant le départ du gardien José Carvallo.

Matías Rodríguez avait deux options avant la pause pour creuser l’écart avec Gabriel Hachén et Francisco Pizzini, qui se sont bien connectés avec Bou pour compenser l’absence de l’attaquant Braian Romero, absent car il était positif pour le coronavirus.

En seconde période, l’Université aurait pu niveler les parts avec une option de Hernán Novick, mais à la 70e minute, un centre de Nahuel Gallardo a trouvé le signal de Walter bou pour une définition exquise contre un José Carvallo qui ne pouvait pas réagir. L’équipe d’Ángel Comizzo n’a pas fini d’assimiler ce deuxième coup et à la 78e minute, elle a reçu le troisième de Défense et Justice pour un penalty transformé par Walter Bou après une faute de Nelinho Quina dans la surface.

La semaine prochaine, Defensa y Justicia et Palmeiras seront mesurées à Buenos Aires, dans la réédition de la dernière Recopa Sudamericana, tandis que Independiente del Valle accueillera l’Université.