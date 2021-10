La défense brille, les Panthers craquent en battant les Falcons 19-13

Zane Gonzalez a marqué quatre buts sur le terrain et Chuba Hubbard a marqué sur une course de 6 verges avec 6 minutes et demie restantes pour sceller la victoire 19-13 de la Caroline sur les Falcons d’Atlanta dimanche, brisant un dérapage de quatre matchs pour les Panthers.

La défense de la Caroline a totalement bourré Matt Ryan et les Falcons, qui n’ont réussi que 213 verges d’attaque au total.

Ryan a connu l’un des pires matchs de sa carrière, n’ayant lancé que 146 verges avec deux interceptions. Il a été limogé trois fois et a subi une coupure sanglante sur sa main qui ne lançait pas lorsqu’un défenseur des Panthers a marché dessus, bien que Ryan n’ait raté aucun jeu.

Atlanta (3-4) avait remporté deux matchs consécutifs, mais les Falcons ont gaspillé une chance de grimper au-dessus de 0,500 pour la première fois depuis 2017.

Avec son travail en jeu, Sam Darnold s’est remis d’un banc lors de la misérable défaite de 25-3 de la semaine dernière contre les Giants de New York avec une performance juste assez bonne pour gagner pour la Caroline (4-4).

Il a lancé pour seulement 129 verges, mais n’a commis aucune des erreurs flagrantes qui ont incité à spéculer sur la durée pendant laquelle il resterait le démarreur.

Darnold a également couru pour 66 verges – le deuxième total le plus élevé de sa carrière – mais le dernier de ces points l’a mis hors de combat avec une commotion cérébrale au quatrième quart.

Sur un bootleg de 8 mètres au fond du territoire d’Atlanta, Darnold a pris un tir brutal du secondeur des Falcons Foye Okuokun qui a presque fait tomber son casque. Le quart-arrière a été immédiatement expulsé par les officiels, laissant PJ Walker terminer le match.

Walker a failli lancer une interception sur une passe malavisée dans la zone des buts, mais elle a été jugée incomplète. Hubbard a terminé la course avec son rafale au milieu pour le seul touché de la Caroline.

À ce moment-là, Gonzales avait fourni le reste des points sur des paniers de 29, 51, 57 et 23 yards.

Younghoe Koo a eu une chance de donner l’avantage à Atlanta au quatrième quart, mais sa tentative de placement de 45 verges était large à droite.

C’était son premier coup de pied manqué de toute sorte cette saison. Koo avait été 11 sur 11 sur des buts sur le terrain, frappant de 46 verges pour les premiers points d’Atlanta, et 14 sur 14 sur des points supplémentaires.

Cordarrelle Patterson a marqué le seul touché d’Atlanta, transformant une courte passe en un touché de 15 verges au début du deuxième quart.

Koo a inscrit un panier de 53 verges avec 16 secondes à jouer, mais les Panthers ont facilement récupéré un coup de pied de côté pour sceller la victoire.

Le receveur des Falcons, Calvin Ridley, était une égratignure surprise juste avant le coup d’envoi.

C’était le deuxième match qu’il ratait de sa saison pour régler une affaire personnelle, étant également resté à la maison lorsque les Falcons ont battu les Jets de New York à Londres le 10 octobre.

Panthers : La commotion cérébrale de Darnold a été la blessure la plus importante de la Caroline. … Le WR Robby Anderson a reçu un gros coup de Falcons S Erik Harris tout en essayant de récupérer une passe au troisième quart. Anderson s’est effondré sur le gazon pendant que Harris a célébré, ce qui a conduit à une brève confrontation avec les Panthers S Sam Franklin Jr. Anderson a pu se retirer et est revenu au jeu quelques jeux plus tard. … MLB Jermaine Carter Jr a quitté le match en première mi-temps pour être évalué pour une éventuelle commotion cérébrale. Il a été autorisé à revenir.

Faucons : Ryan a subi la coupure à la main gauche lorsque Panthers DE Morgan Fox a marché dessus au deuxième quart. Ryan saignait abondamment mais a terminé la possession, utilisant une serviette pour essuyer le sang. Après avoir lancé une interception, il a été scotché sur la touche et a joué le reste du match avec un gant noir à la main gauche.

Panthers : Retour à la maison dimanche prochain après deux matchs consécutifs sur la route pour accueillir les New England Patriots.

Falcons: Voyage à la Nouvelle-Orléans dimanche prochain pour leur deuxième match consécutif de NFC South contre les Saints.