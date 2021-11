La défense de Candiace Dillard contre son venin contre les castes fait bouillir les médias sociaux

Première partie de la réunion spéciale en quatre parties très attendue de The Real Housewives of Potomac diffusée ce soir, dimanche 7 novembre. étoiles. À titre d’exemple, les co-stars de Dillard et les fans de la série ont été stupéfaits lorsqu’elle a continué à élever la mère de Mia Thronton pendant des querelles verbales.

Tout a commencé lorsque Thornton a appelé la production vidéo musicale de Dillard pour son single « Drive Back » à petit budget. Dillard a répondu: « Le petit budget de votre maman. » Dillard insiste sur le fait qu’elle n’était pas au courant des problèmes de dépendance passés de la mère de Thornton. Quoi qu’il en soit, beaucoup pensent que si Dillard était au courant de la mère de Thronton ou non, sa réponse n’était pas justifiée. Dillard n’est pas d’accord.

Cohen a grillé Dillard pour ses réactions impulsives. Ses co-stars disent aussi qu’elle va trop loin. Mais Dillard estime qu’elle est justifiée dans tout ce qui sort de sa bouche car elle est constamment « attaquée ». quand Cohen lui a demandé franchement, « Comment est-ce que cela fonctionne pour vous », Dillard a tenu bon.

« Si je veux répondre verbalement, bonjour, bienvenue sur scène ! C’est ce que nous faisons », a déclaré Dillard lorsque Gizelle Bryant a corroboré les sentiments de Cohen. Lorsque Cohen a rappelé à Dillard que ses réponses verbales avaient contribué à son combat physique avec Monique Samuels dans la saison 5, elle a riposté.

« Alors c’est de ma faute si j’ai été agressé physiquement ?! » demande Dillard. Cohen n’a pas reculé. « Eh bien, tu es le dénominateur commun. » Mais Dillard ne pense pas que ce soit une évaluation juste, ajoutant que « chaque femme au foyer a dit des choses désagréables et irrespectueuses, mais parce que je suis meilleur dans ce domaine, je suis en quelque sorte crucifié! »

Les téléspectateurs ne sont pas d’accord. Dans l’ensemble, beaucoup pensent que Dillard manque de responsabilité et joue constamment la victime. Les preuves étaient présentes sur les réseaux sociaux lors de la diffusion de l’épisode.

Candiace et son éclairage au gaz est si vieux #RHOP – Ashley (@GoHeadJoyner) 8 novembre 2021

Cet utilisateur de Twitter dit que Dillard dévie simplement. Et, ils en ont marre.

Le dénominateur commun

#RHOP Alors maintenant tout le monde s’accorde pour dire que Candiace est le dénominateur commun de sa bouche. NOUS AVONS DIT CELA ! pic.twitter.com/ZFVcPWAU6S – 🌹✨R_Le’Rose🌹✨ (@r_lerose) 8 novembre 2021

Cet utilisateur de Twitter dit que les fans de la série disent depuis des années que Dillard est le dénominateur commun. Ils remercient Cohen de l’avoir dit pendant la spéciale.

Candiace doit partir

Je ne supporte pas Candiace, elle doit partir. #RHOP #RHOPReunion pic.twitter.com/CwEI36AmCg – BravoShadyReads (@bravoshadyreads) 8 novembre 2021

Cohen a déclaré à Dillard lors de la spéciale qu’il était bombardé de tweets et de mentions sur les réseaux sociaux selon lesquelles Dillard devait être licencié. Rien n’était différent lors de la diffusion de cet épisode.

Doubles standards

Maintenant Candiace parle de la mère de quelqu’un, mais voulait lancer des couteaux sur Ashley pour avoir dit le nom de sa mère ? #RHOP – Ash (@AshAlxandra) 8 novembre 2021

Les téléspectateurs sont au-dessus de ce qu’ils croient être les doubles standards de Dillard. Ils soulignent l’incident de la saison 4 d’Ashley Darby appelant Dillard à vivre dans une maison financée par sa mère, mais Dillard justifie maintenant d’élever la mère de Thornton.

elle n’a pas appris

Candiace coule sa bouche comme si elle pouvait se battre mais ne le pouvait pas et c’est mon plus gros problème #RHOP – natalie (@202natt) 8 novembre 2021

Même Cohen a dit à plusieurs reprises à Dillard lors de la réunion qu’elle était le dénominateur commun de tous ses problèmes avec ses co-stars. Mais Dillard dit qu’elle « ne commence jamais », ne « répond » qu’à ce qu’on lui dit en premier.

Battue n°2 ?

Candiace doit arrêter de provoquer les gens qui n’hésitent pas à lui botter le cul #RHOP – Kimberley (@selftaughtidiot) 8 novembre 2021

Dillard a pleuré une rivière depuis qu’il a été « attaqué » par Monique Samuels dans la saison 5. Mais cet utilisateur de Twitter dit que Dillard a besoin d’une autre raclée physique.

