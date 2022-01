La défense de Djokovic allègue que le joueur de tennis a tout suivi pour entrer en Australie

01/10/2022 à 06:19 CET

.

Les avocats du joueur de tennis serbe, Novak Djokovic, a affirmé ce lundi lors de l’audience sur son expulsion que le numéro un mondial suivi toutes les étapes migratoires qu’il jugeait nécessaires pour entrer Australie avec dispense médicale pour non-vaccination.

La Cour fédérale de circuit de Melbourne étudie depuis ce matin l’appel du joueur de tennis à la décision des autorités australiennes de révoquer son visa pour non-vaccination contre le covid-19 et pour n’avoir prétendument pas correctement justifié les raisons de l’obtention d’un permis qui lui permettrait d’entrer dans le pays sans quarantaine.

Lors de l’audience d’aujourd’hui, l’avocat de Djokovic, Nicholas Wood, a expliqué que l’athlète serbe « Il a fait absolument tout ce qu’il croyait nécessaire pour entrer en Australie », et a insisté sur le fait que bien que la réglementation « n’exige pas des voyageurs qu’ils fournissent des preuves sur ces questions », son client l’a fait.

La défense de Djokovic, arrivé en Australie mercredi soir et détenu peu après dans un hôtel de Melbourne, assure qu’il a reçu une évaluation du ministère australien de l’Intérieur par e-mail dans lequel il était dit qu’il remplissait les conditions pour entrer dans le pays.

Cependant, l’exécutif de Canberra fait valoir que ce n’était pas une garantie d’entrée pour Djokovic.

« Qu’est-ce que cet homme aurait pu faire d’autre ?, le juge Kelly, a été interrogé sur les démarches qu’il a suivies pour justifier qu’il ne pouvait pas se faire vacciner contre le covid-19, notamment la présentation des dispenses médicales signées par les experts.

Au cours de leur discours d’environ deux heures, les avocats du joueur de tennis ont relaté en détail les huit heures que Djokovic a passées à l’aéroport de Melbourne après son arrivée de Dubaï, dans lequel il était pratiquement au secret.

Les autorités ont obligé le numéro un mondial à éteindre son téléphone de minuit à 7h42 environ, heure locale, lorsque la décision a été prise d’annuler son visa, a détaillé l’équipe juridique du joueur de tennis, à laquelle Il a eu du mal à parler à ses avocats ou aux organisateurs de la open d’Australie.

Pour sa part, l’avocat Christopher Tran, qui représente le ministère de l’Intérieur, l’entité qui s’occupe du portefeuille de l’immigration et du contrôle des frontières, Il a justifié l’annulation du visa de Djokovic lors de l’audience.

Se référant à la notion de risque pour le public, Tran a noté lors de l’audience d’aujourd’hui que la définition a été modifiée il y a quelques années afin que « Il n’est pas nécessaire que l’on soit un risque, mais peut présenter un risque », tel que cité par le réseau local ABC.

Djokovic – connu pour s’être opposé à la vaccination obligatoire contre le covid-19, – veut clarifier sa situation pour qu’elle soit pris en compte dans le tirage au sort du tennis australien, qui se tiendra entre le 17 et le 30 janvier et si gagner représentait son vingt et unième Grand Chelem et son 10e titre dans ce tournoi.