La défense de Facebook, nous sommes bons pour la société, est plus faible après un nouveau reportage du Wall Street Journal

À ce stade, il n’est pas vraiment surprenant que les plateformes de médias sociaux comme Facebook puissent avoir des effets négatifs sur la société. Depuis des années, des journalistes, des politiciens, des sociologues – et même des biologistes et des écologistes – s’inquiètent de l’influence de Facebook sur notre bien-être collectif. Et Facebook s’est toujours défendu en insistant sur le fait que c’est un bien net pour la société en raison de la façon dont il rassemble les gens.

Mais une nouvelle série de rapports du Wall Street Journal, “Les fichiers Facebook”, fournit des preuves accablantes que Facebook a étudié et sait depuis longtemps que ses produits causent des dommages mesurables et réels – y compris sur la santé mentale des adolescents – et ont ensuite étouffé cela. recherche tout en niant et en minimisant ce préjudice causé au public. Les révélations, qui ne font que renforcer les arguments d’un nombre croissant de législateurs et de régulateurs pour briser Facebook ou limiter gravement son pouvoir en tant que géant des médias sociaux, pourraient représenter un tournant pour l’entreprise.

Déjà, les reportages du Journal ont eu des conséquences pour Facebook : un comité sénatorial bipartite enquête sur l’impact d’Instagram sur les adolescents, et un groupe de législateurs dirigé par le sénateur Ed Markey (D-MA) demande à Facebook d’arrêter tout développement de son Instagram pour Produit pour enfants de moins de 13 ans, que BuzzFeed News a révélé pour la première fois que la société développait en mars.

“Nous sommes en contact avec un lanceur d’alerte Facebook et utiliserons toutes les ressources à notre disposition pour enquêter sur ce que Facebook savait et quand ils le savaient – y compris la recherche de documents supplémentaires et la poursuite des témoignages”, lit-on dans une déclaration conjointe du sénateur Richard Blumenthal (D- CT) et Marsha Blackburn (R-TN) mardi. “Les reportages à succès du Wall Street Journal ne sont peut-être que la pointe de l’iceberg.”

On ne sait pas dans quelle mesure ces efforts auront un impact sur les décisions politiques et les résultats de Facebook. Les enquêtes n’en sont qu’à leurs débuts et il est trop tôt pour dire si cela conduira directement à de nouvelles lois ou à d’autres réglementations.

Le responsable des politiques publiques d’Instagram a écrit mardi dans un article de blog d’entreprise que les rapports du Journal “se concentrent sur un ensemble limité de conclusions et les présentent sous un jour négatif”, et que le fait qu’Instagram ait effectué des recherches internes sur le sujet démontre son “engagement pour comprendre les problèmes complexes et difficiles avec lesquels les jeunes peuvent être confrontés.

“Le fait que Facebook ait connu la recherche, ait fait la recherche, puis l’ait cachée… c’est assez ahurissant”

À long terme, les conséquences pour Facebook sont moins mesurables instantanément, mais peut-être plus pernicieuses. Ces découvertes sur l’entreprise ont encore endommagé le peu de confiance qu’elle avait laissé aux politiciens – qui demandent depuis longtemps à Facebook des informations spécifiques sur l’effet de la plateforme sur la santé mentale. L’entreprise a refusé de le fournir, même si dans de nombreux cas, elle avait toutes les réponses.

Prenez, par exemple, un échange entre Mark Zuckerberg et la représentante Cathy McMorris Rodgers (R-WA) lors d’une audience du Congrès sur les réseaux sociaux en mars 2021.

Le sénateur Rodgers : Êtes-vous d’accord que trop de temps devant les écrans, consommer passivement du contenu, est nocif pour la santé mentale des enfants ?

Mark Zuckerberg : Madame la membre du Congrès, les recherches que j’ai vues à ce sujet suggèrent que si les gens utilisent des ordinateurs et des réseaux sociaux…

Le sénateur Rodgers : Pourriez-vous répondre oui ou non ? Je suis désolé. Pourriez-vous utiliser oui ou non ?

Mark Zuckerberg. Je ne pense pas que la recherche soit concluante à ce sujet. Mais je peux résumer ce que j’ai appris, si cela peut être utile.

Zuckerberg a poursuivi en disant: “Dans l’ensemble, la recherche que nous avons vue est que l’utilisation d’applications sociales pour se connecter avec d’autres personnes peut avoir des avantages positifs pour la santé mentale et le bien-être en aidant les gens à se sentir plus connectés et moins seuls”.

Il n’a mentionné aucun des effets négatifs que sa propre équipe avait trouvés sur Instagram au cours des trois dernières années, y compris que dans sa propre étude sur les adolescentes, 32 % des adolescentes ont déclaré que lorsqu’elles se sentaient mal dans leur corps, Instagram les faisait se sentir plus mal.

Lorsque le sénateur Rodgers et d’autres républicains ont fait un suivi auprès de Facebook et ont posé des questions sur les recherches internes de la société sur les effets de ses produits sur la santé mentale, la société n’a pas partagé les résultats de la recherche Instagram, selon Bloomberg, ni ne les a partagés avec Sen. Ed Markey lorsque son bureau a également demandé à Facebook de fournir des recherches internes sur la question en avril, selon les lettres fournies par le bureau de Markey à Recode.

“C’est un problème si profond pour les enfants et les adolescents”, a déclaré Jim Steyer, PDG et fondateur de l’organisation à but non lucratif Common Sense Media, qui a plaidé pour l’étude des effets de la technologie sur les enfants et les adolescents. “Le fait que Facebook ait connu la recherche, ait fait la recherche, puis l’ait cachée … c’est assez ahurissant”, a-t-il déclaré à Recode.

Parmi les autres conclusions accablantes des reportages du Journal, citons la découverte que la société dispose d’un programme VIP qui permet aux célébrités et aux politiciens d’enfreindre ses règles, et qu’en 2018, Facebook a modifié son algorithme de manière à encourager les gens à partager du contenu plus en colère. Dans chaque cas, les propres employés de Facebook ont ​​trouvé des preuves systématiques de problèmes graves, mais lorsqu’ils ont averti les dirigeants – y compris Mark Zuckerberg – à ce sujet, ils ont été largement ignorés.

Pendant des années, la principale ligne de défense de Facebook contre les critiques concernant les impacts négatifs que ses produits pourraient causer est que les médias sociaux, comme d’autres innovations technologiques, peuvent causer des dommages, mais que le bien l’emporte sur le mal.

Dans une récente interview avec mon collègue Peter Kafka sur le podcast Recode Media, le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a souligné la façon dont les médias sociaux ont aidé des mouvements de justice sociale comme Black Lives Matter et Me Too. Et il a comparé Facebook à l’invention de l’automobile.

« Les voitures ont des résultats positifs ou négatifs. Nous comprenons cela. Nous savons que plus de personnes meurent qu’elles ne le feraient autrement à cause d’accidents de voiture », a déclaré Mosseri. « Mais dans l’ensemble, les voitures créent beaucoup plus de valeur dans le monde qu’elles n’en détruisent. Et je pense que les médias sociaux sont similaires.

Il est indéniable que les médias sociaux peuvent faciliter le changement social. Cela peut également être un moyen utile pour les gens de rester en contact avec leurs amis et leur famille – et en effet, comme Zuckerberg l’a dit au Congrès, cela peut aider les gens à se sentir moins seuls.

Mais, à un moment donné, la question est de savoir si le public acceptera cette justification comme excuse pour que l’entreprise ait carte blanche pour expérimenter notre bien-être collectif, mesurer ce préjudice et garder le public dans l’ignorance de ce qu’il apprend. alors qu’ils continuent d’engranger des bénéfices records de près de 30 milliards de dollars par trimestre.

