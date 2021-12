La défense de Jussie Smollet a été condamnée à cause du métro

Le sort de Jussie Smollett lors de son récent procès a apparemment été scellé par un sandwich Subway. Smollett a récemment été reconnu coupable de cinq des six chefs d’accusation de délit de conduite désordonnée pour avoir prétendument déposé un faux rapport de police par un jury jeudi après des jours de délibération. Selon The Blast, Smollett a affirmé qu’il était allé la nuit où il a été attaqué pour obtenir un sandwich au thon dans un métro voisin à 2 heures du matin – et c’est le même sandwich qui est devenu la raison pour laquelle il a été reconnu coupable.

Ancien surintendant de la police de Chicago, Eddie Johnson affirme que quelque chose dans l’histoire ne s’additionnait pas. « Il revient et se fait attaquer dans un crime haineux, un prétendu crime haineux, et pendant toute cette bagarre – ils lui ont versé de l’eau de Javel et tout ça – quand il s’est levé et est entré dans son immeuble, il avait toujours ce sandwich Subway avec lui . Cela n’arrive pas », a-t-il déclaré.

La première interaction de Smollett avec la police a été enregistrée sur des images de caméra corporelle, qui, associées au rapport d’incident, ont montré qu’il n’avait pas laissé tomber le sandwich tout au long du passage à tabac présumé. Johnson dit que généralement dans des coups comme celui-ci ressemblant à un crime de haine, la plupart des victimes abandonnent généralement tout ce qu’elles ont pour s’échapper par peur. « Ce type avait le sandwich à la main, il n’a jamais été touché. C’était donc un véritable pourboire et un indice pour nous que quelque chose n’allait pas », a-t-il déclaré.

Johnson est apparu sur Morning In America, où il a expliqué les autres parties de l’histoire de Smollett qu’il n’achetait pas, comme la manière laxiste avec laquelle il a pris le nœud coulant que ses agresseurs présumés ont placé autour de son cou. La vidéo de l’interview, dit-il, l’a fait réfléchir à deux fois lorsqu’il a examiné les preuves. « Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de Noirs en Amérique qui auraient un nœud coulant autour du cou et ne l’enlèveraient pas immédiatement », a déclaré Johnson. En fin de compte, le jury a conclu que Smollett était coupable d’avoir « dit à un policier qu’il était victime d’un crime haineux, dit à un policier qu’il était victime de coups et blessures, dit à un détective qu’il était victime de crime haineux, dit à un détective qu’il était victime de coups et blessures. puis redit à un détective qu’il avait été victime d’une batterie. »