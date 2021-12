La défense de la Juventus neutralise la menace des femmes de Chelsea en Ligue des champions

Lors de la cinquième journée de la Ligue des champions féminine, les femmes de Chelsea et celles de la Juventus se sont affrontées avec de précieux points en jeu. À la fin des 90 minutes, le match s’est terminé sans but malgré le fait que Chelsea se soit taillé de nombreuses occasions tout au long du match.

C’était la première fois que l’équipe d’Emma Hayes ne marquait pas de but depuis mai, lorsqu’elle avait été battue 4-0 en finale de la Ligue des champions par Barcelone. L’échec de Chelsea à marquer est principalement dû à la qualité de la défense de la Juventus, en particulier l’ancienne stoppeuse d’Arsenal Pauline Peyraud-Magnin qui a eu une masterclass dans le but.

La défense de la Juventus tient les femmes de Chelsea à distance

Chances pour les femmes de Chelsea

Chelsea avait 72% de possession dans le match et a réussi à transformer cela en un certain nombre d’occasions avec 25 tirs tentés. Seuls cinq de ces tirs étaient cadrés, la Juventus mettant souvent des corps sur le chemin ou s’éloignant terriblement du but. Sam Kerr sera particulièrement contrariée qu’elle n’ait pas marqué car elle a eu quelques chances infimes qu’un joueur de sa qualité aurait normalement mis de côté. Bien qu’il n’ait affronté que cinq tirs cadrés, le gardien de la Juventus Peyraud-Magnin a été contraint de réaliser des arrêts de premier ordre pour empêcher Chelsea de sortir de l’impasse.

L’histoire du groupe A

Chelsea a désormais trois points d’avance en tête du groupe A, devant Wolfsburg et la Juventus qui comptent tous deux huit points à leur actif. Chelsea sera à Wolfsburg lors de la dernière journée de la phase de groupes. La Juventus affronte Servette qui leur accordera essentiellement trois points, faisant du match de Chelsea une véritable bataille pour la qualification. En plus de leur avantage de trois points, Chelsea a une meilleure différence de buts, ce qui devrait rendre difficile pour eux d’être éliminés des deux premières places du groupe, tant qu’ils évitent les calamités défensives qui ont entaché leur première rencontre avec Wolfsburg. ,

