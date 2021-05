La défense de la santé des enfants va devant les tribunaux pour la censure de Facebook ⋆ .

Une organisation présumée de «sécurité des vaccins» s’est battue pour que son dossier contre la censure de Facebook soit entendu devant les tribunaux.

La défense de la santé des enfants (CHD) a comparu devant le tribunal le 5 mai pour lutter contre une motion de rejet de son action en justice contre Facebook, le PDG Mark Zuckerberg et plusieurs vérificateurs de faits de la plate-forme pour censure. La juge de district principale de San Francisco, Californie, Susan Illston, a entendu les arguments de Facebook et de CHD quant à savoir si le procès devait être rejeté. “Une décision est attendue prochainement”, selon le communiqué diffusé sur PR Newswire.

La plainte de CHD était centrée sur une prétendue violation du premier amendement. L’organisation a fait valoir: «Il s’agit d’un cas sur la façon dont un officier et une agence du gouvernement américain ont« privatisé »le premier amendement en s’associant à Facebook pour censurer un discours que, en vertu de la Déclaration des droits, le gouvernement ne peut pas censurer.

Le procès alléguait que le représentant Adam Schiff (D-CA) avait envoyé des lettres à Facebook et à Google concernant «des informations erronées sur les vaccins». En réponse, les Centers for Disease Control and Prevention et l’Organisation mondiale de la santé «ont collaboré longuement avec Facebook pour supprimer le discours sur la sécurité des vaccins avec une` `étiquette d’avertissement ” et d’autres avis qui semblent signaler la désinformation, mais en réalité censurent les discours valides et véridiques, y compris le discours critique de ces agences et de leurs politiques », indique le procès.

Le procès de CHD a également affirmé que la vérification des faits de Facebook ne décrit pas avec précision le contenu du site Web: «Depuis mars 2019, de plus en plus fréquemment, Facebook et ses« fact-checkers »affiliés (leur terme orwellien) ont publié des balises de« fausses informations »sur la page de CHD. , qui déforme matériellement l’exactitude du propre contenu de CHD. »

Facebook a travaillé avec le gouvernement pour censurer le contenu de CHD. Ainsi, CHD a demandé au tribunal de juger «que les agences gouvernementales ne peuvent pas légalement« sous-traiter »ou« privatiser »le rôle de censure publique sur Facebook en tant que butée autour de la Constitution.»

CHD a été créé par son président de gauche, Robert F. Kennedy, Jr. L’organisation a affirmé sur son site Web que «les vaccins peuvent causer et causent des blessures, y compris l’autisme et de nombreux autres problèmes de santé. Il a également affirmé que la technologie 5G «pose des risques pour la santé, encourage les collisions de satellites générant des débris, entraîne l’appauvrissement de la couche d’ozone par le grand nombre de lancements prévus et constitue un facteur majeur de la militarisation de l’espace».

Facebook a le pouvoir de choisir qui peut participer au débat sur la place publique. La société a récemment supprimé un groupe de sceptiques du vaccin COVID-19, supprimé un groupe d’activistes anti-masque et totalement supprimé la vidéo Planet Lockdown qui critiquait les politiques COVID-19.

