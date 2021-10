La défense de Manchester United est désormais statistiquement la pire en 10 ans – Man United News And Transfer News

La détérioration défensive de Manchester United sous la direction du manager Ole Gunnar Solskjaer a été mise à nu dans une nouvelle statistique choquante.

Malgré de lourds investissements dans la défense, y compris l’acquisition du centre le plus cher du monde à Harry Maguire et l’un des défenseurs les plus renommés au monde à Raphael Varane, la défense de United concède désormais plus de grandes chances qu’elle ne l’a fait à n’importe quel autre stade des dix dernières années.

@UtdArena a calculé la statistique depuis l’époque de Sir Alex Ferguson et les résultats sont préoccupants.

Sous Sir Alex, United n’a concédé que 39 grosses occasions – 1,03 par match en 2011/12 et 40 (1,05 par match) en 2012/13.

L’ère David Moyes a connu une baisse, à 48 (1,26 par match) en 2013/14, mais Louis van Gaal a fait encore pire, avec 52 (1,37 par match) en 2014/15 et 51 (1,34 par match) en 2015/16 .

La première saison en charge de José Mourinho a vu le meilleur bilan défensif, n’encaissant que 32 grosses occasions (0,84 par match) en 2016/17, mais cela s’est rapidement détérioré lors de ses deuxième et troisième saisons, avec 57 (1,50) en 17/18 et 29 ( 1,71) lors de sa demi-saison 2018/19.

Solskjaer a un peu stabilisé le navire pendant la saison de transition et a réalisé à peu près la même chose que Moyes et Van Gaal au cours de ces six premiers mois et de la saison suivante (2018/19 : 28 (1,33) et 2019/20 : 50 (1,32)).

Mais la grande baisse s’est produite la saison dernière et s’est poursuivie dans celle-ci. United a concédé 61 grosses occasions la saison dernière, pour une moyenne de 1,61 fois par match. Cette saison, les choses sont allées de mal en pis, avec déjà 13 encaissés pour une moyenne de 1,86 par match.

Cela nous dit que sans l’excellente forme de début de saison de David de Gea et quelques finitions inutiles des attaquants adverses, les hommes de Solskjaer auraient pu être encore plus en difficulté. Ils n’ont en effet encaissé « que » 10 buts.

Il y avait beaucoup d’excuses pour Solskjaer et ses entraîneurs la saison dernière pour ne pas avoir ramené de trophée à la maison. L’échec de l’équipe de recrutement à signer un ailier droit, les effets de Covid-19 et les blessures graves de stars telles que Paul Pogba et Marcus Rashford ont tous été des facteurs atténuants.

Mais l’arrivée de Varane avec celle de Sancho et du plus grand joueur du monde en Ronaldo, le retour des fidèles d’Old Trafford, l’ajout de l’entraîneur sur coup franc Eric Ramsey et l’excellente forme de la plupart de l’équipe laissent le Norvégien avec peu d’endroits où se cacher. quand il s’agit d’expliquer des statistiques horribles comme celles-ci.

Ce n’est tout simplement pas assez bon.