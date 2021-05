La défense de Manchester United qualifiée de “ shambolique ” sans Harry Maguire lors de la défaite de Liverpool alors que Roberto Firmino joue dans le thriller d’Old Trafford

L’importance de Harry Maguire pour Manchester United a été soulignée lors de leur défaite 4-2 contre Liverpool jeudi soir à Old Trafford.

Deux buts de Roberto Firmino et un chacun de Diogo Jota et Mohamed Salah ont vu l’équipe de Jurgen Klopp revenir de 1-0 pour battre les Red Devils.

Roberto Firmino n’avait pas marqué depuis 16 matchs avant le match à Old Trafford

C’est la défense de United qui a certainement soulevé quelques sourcils avec un tweet de Gary Lineker le décrivant comme “ shambolic ” avec et sans le ballon.

Maguire a boité de sa victoire contre Aston Villa ce week-end, les deux matchs qu’il a ratés se terminant par des défaites.

Certains peuvent souligner le fait que United a dû jouer trois matchs en l’espace de cinq jours avec ce match contre Liverpool censé se jouer le 2 mai.

L’absence de Harry Maguire a été ressentie par Man United alors qu’ils en concédaient trois contre Liverpool

Ce sont les manifestations des fans des Red Devils qui ont annulé ce match et ils ont tenté de faire de même jeudi soir, mais il y avait une plus grande présence policière à Old Trafford.

Sur le terrain, c’est Liverpool qui prendrait du retard à la 10e minute.

Paul Pogba a balayé un ballon vers la droite et Marcus Rashford a joué sur Aaron Wan-Bissaka qui se chevauchait. Sa réduction a permis à Fernandes de s’échapper d’un tir transformé dans son propre filet par le défenseur Phillips.

Bruno Fernandes a aidé à donner l’avantage à United lorsque son tir a dévié contre Phillips

Les hommes de Klopp semblaient avoir une chance de se mettre à niveau à mi-chemin de la première mi-temps alors que l’arbitre Anthony Taylor désignait l’endroit après le fort défi d’Eric Bailly sur Phillips dans la surface.

Mais l’arbitre assistant vidéo a recommandé un examen au bord du terrain, ce qui a conduit à l’annulation de la décision initiale.

Liverpool ferait match nul à la 34e minute. Henderson a bien fait de renverser un entraînement Jota, mais United n’a pas réussi à dégager leurs lignes du virage résultant. Phillips a gardé son sang-froid après que la frappe initiale de Mohamed Salah ait été bloquée, envoyant un ballon bas vers le but que Jota a intelligemment renvoyé à la maison.

Diogo Jota a égalisé Liverpool et a causé des problèmes à la défense de United toute la nuit

L’équipe de Klopp est entrée dans la pause après que la faiblesse de United sur coups arrêtés ait de nouveau été révélée.

Trent Alexander-Arnold a lancé un coup franc à la troisième minute du temps d’arrêt et a envoyé un centre précis au deuxième poteau, où Firmino a pris derrière Pogba pour propulser une tête.

Liverpool est allé 3-1 jusqu’à 72 secondes dans la seconde période à Old Trafford.

Ayant semblé s’en tirer avec une passe lâche de Fred à l’arrière, Luke Shaw a vu sa sortie de défense interrompue. Liverpool a saisi cette deuxième chance alors que Firmino rentrait chez lui après qu’Henderson eut renversé la frappe cinglante d’Alexander-Arnold.

Après une période de tremblements à l’arrière. United est passé à la vitesse supérieure et a réduit le déficit à la 68e minute.

Cavani a récolté une passe de Rashford et a continué à faire avancer l’Angleterre pour envoyer un tir bas dans le coin inférieur droit.

Rashford a marqué son 50e but à Old Trafford, mais ce n’était pas suffisant pour ramener United dans le match

United n’a pas réussi à faire 3-3 à la 70e minute. Fernandes a été bloqué et le ballon a été bouclé pour le remplaçant Mason Greenwood pour échapper à une volée qui a été effacée de la ligne par Phillips.

Une contre-attaque rapide dans la dernière minute du match a permis à Liverpool de mettre le résultat hors de doute alors que Salah battait Henderson en un contre un.

Liverpool a remporté trois points importants pour les mettre bel et bien dans la course pour les quatre premiers.

L’équipe de Klopp a quatre points de retard sur la quatrième place de Chelsea, mais a un match en main.