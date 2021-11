Toto Wolff a critiqué Max Verstappen pour sa défense contre Lewis Hamilton, à un degré où elle était inférieure aux normes que l’on attend d’un pilote de Formule 1.

Mercedes a demandé un « droit de révision » après que des images embarquées de Verstappen aient été diffusées au cours de la semaine alors que lui et Hamilton étaient tous deux sortis de la piste au virage 4 à Interlagos le week-end dernier – mais leur demande a finalement été refusée.

Mais cela n’a pas changé l’opinion de Wolff selon laquelle le pilote Red Bull avait tort au 48e tour à Sao Paulo, bien que le directeur de l’équipe Mercedes ait admis qu’il est facile de porter des jugements sur la touche.

« Je pense que ce que vous voyez sur la vidéo est clair pour tous ceux qui ont déjà piloté une voiture », a déclaré Wolff aux journalistes vendredi.

« Évidemment, c’est loin de tous les niveaux qu’un pilote de Formule 1 peut atteindre. Ce virage n’était pas censé être un virage où il est resté sur la bonne voie, et il n’avait pas l’intention de rester sur la bonne voie.

« C’est mon interprétation personnelle, mais je ne devrais pas juger la conduite de qui que ce soit parce que si je le pouvais, je devrais conduire et ne pas m’asseoir sur une chaise pour faire des commentaires. »

Le verdict de l’instance dirigeante a été annoncé alors que Wolff participait à la conférence de presse de la FIA avant le week-end, et lorsqu’on lui a demandé sa réaction immédiate, il a déclaré que le démenti était « tout à fait attendu ».

« Nous voulions déclencher une discussion autour de cela car ce sera probablement un thème dans les prochaines courses et je pense que cet objectif est atteint », a-t-il ajouté.

« Nous ne pensions pas vraiment que cela irait plus loin.

Mercedes s’est adressée à la FIA avec ce qu’ils considéraient comme des preuves « importantes et nouvelles » à la suite de l’incident, mais Wolff a admis que l’effort qu’ils avaient déployé pour obtenir le droit de révision était minime.

Il a ajouté que leur prise en charge de l’affaire avait pour objectif principal de rendre public leur mécontentement.

« Je pense que nous avons fait le petit dossier sans investir trop de temps, surtout pas des ingénieurs qui sont impliqués dans les performances de la voiture », a-t-il déclaré.

« C’était prémédité où cela irait, mais nous voulions quand même faire cette affaire, aussi la rendre publique. »

Assis à côté de Wolff lors de la conférence de presse à l’annonce de la nouvelle, Horner a répondu que le choix de la FIA était « de toute évidence la bonne décision », compte tenu des ramifications potentielles qu’il aurait pu avoir à l’avenir.

« Cela ouvrirait la boîte de Pandore concernant tout un tas d’autres incidents qui se sont produits dans cette course », a ajouté le patron de l’équipe Red Bull.

« Je pense que la chose la plus importante à faire maintenant est de se concentrer sur cette course [in Qatar]. «