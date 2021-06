La défense de Patrick Beverley, clé de la possible bague des Los Angeles Clippers

Clippers de Los Angeles C’est l’une des équipes les plus ingénieuses de toute la NBA. Une équipe qui compte Kawhi Leonard et Paul George dans son alignement est déjà l’une des meilleures de toute la ligue, mais cela ne s’arrête pas là.

En fait, pour éliminer les Phoenix Suns et être en finale NBA, l’équipe de Tyronne Lue a besoin de plusieurs de ses joueurs, et l’un des plus importants sera Patrick Beverley et sa performance défensive. La différence de statistiques que Devin Booker a générée en étant défendu par lui et sans être défendu, est vraiment abyssale. Nous les montrons ici. Des performances choquantes.