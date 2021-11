La défense de Rittenhouse déclare que Pedo Rosenbaum a menacé de tuer un adolescent et prend son fusil

L’avocat de la défense de Kyle Rittenhouse, Mark Richards, a utilisé sa déclaration liminaire pour présenter la chronologie des fusillades avec des images et des vidéos. Richards a déclaré que des témoins témoigneront que le pédophile décédé Rosenbaum a menacé de tuer Rittenhouse et l’un de ses associés. « Si j’ai l’un de vous deux seul, je vais vous tuer… je vais vous arracher le cœur. »

Richards a décrit les événements qui ont précédé la fusillade au cours desquels Rosenbaum peut être vu en train d’allumer une benne à ordures en feu et de la pousser vers une station-service. Après que l’incendie ait été éteint par un garde armé habillé de la même manière que Rittenhouse, Rosenbaum est devenu furieux et a défié quelqu’un de lui tirer dessus. « Shoot me n ** ga », était la phrase spécifique que Rosenbaum a entendu crier en vidéo.

Richards a également affirmé que Rosenbaum était armé d’une lourde chaîne et s’opposait aux gardes qui défendaient les entreprises de Sheridan Road, où se trouve le concessionnaire automobile Rittenhouse défendu initialement.

Rosenbaum était accompagné de Joshua Ziminski, qui a également mis le feu et a ensuite tiré une arme de poing en l’air alors que Rosenbaum poursuivait Rittenhouse, qui était le premier coup de feu tiré dans la chronologie des événements.

Richards a ensuite passé en revue une interview que Rittenhouse a eue avec le journaliste du Daily Caller, Richie McGinniss, qui doit témoigner au procès. Rittenhouse et un associé, Ryan Balch, avaient quitté la concession afin d’administrer les premiers soins à toute personne dans le besoin. McGinniss a ensuite choisi de suivre la paire.

Rittenhouse, Balch et McGinniss ont finalement eu une interaction avec un groupe d’individus menaçants armés de pierres, d’un nœud coulant et d’une arme de poing. Richards a déclaré que McGinniss témoignera de la « nature maraudante » de ce groupe. McGinniss aurait dû soudoyer les individus avec des griffes blanches et des cigarettes afin qu’ils ne l’attaquent pas.

Le pédophile condamné Joseph Rosenbaum (à gauche), Kyle Rittenhouse (à droite)

De là, selon Richards, Rittenhouse a été séparé de Balch et s’est rendu à la station-service afin de le chercher. Richards a ensuite joué une vidéo de Rittenhouse, maintenant seul, essayant de revenir à l’emplacement de Car Source. À ce stade, l’adolescent a reçu un appel téléphonique de son ami, Dominic Black, qui l’a informé qu’une foule brisait les vitres et mettait le feu à un autre emplacement de Car Source. Rittenhouse a alors saisi un extincteur et s’est rendu sur le terrain.

Peu de temps après, Rittenhouse a rencontré Rosenbaum, Ziminski et d’autres personnes qui mettaient le feu à une voiture. À partir de là, Rosenbaum a commencé à chasser Rittenhouse, selon Richards. « Kyle Rittenhouse s’enfuit alors dans cette direction, essayant de s’éloigner de M. Rosenbaum », a déclaré Richards en montrant des images aériennes de l’événement.

« Mesdames et messieurs, Kyle Rittenhouse n’a aucune obligation de se retirer de M. Rosenbaum. Il le fait, il le fuit parce qu’il ne veut pas de confrontation, il ne veut pas d’ennuis.

Ryan Balch est sur le point de témoigner que Rosenbaum a menacé de tuer lui et Rittenhouse. « Si j’ai l’un de vous deux seul, je vais vous tuer », aurait déclaré Rosenbaum. Il a également dit « Je vais te manger le cœur » et a déclaré qu’il n’avait pas peur de retourner en prison.

Rosenbaum avait déjà été reconnu coupable d’avoir agressé et violé de jeunes garçons. McGinniss est également sur le point de témoigner que Rosenbaum a laissé échapper ce qu’il a décrit comme l’un des cris les plus terrifiants qu’il ait jamais entendus tout en s’opposant aux gens de Sheridan.

Richards a également affirmé que Rosenbaum avait tenté de s’emparer de l’arme de Rittenhouse. Les quatre coups de feu qui ont tué Rosenbaum auraient été tirés en 0,76 seconde du premier au dernier coup.

Richards a également évoqué la deuxième fusillade, qui s’est produite après qu’une foule ait pourchassé Rittenhouse alors qu’il tentait de se rendre à la police après le premier incident. Il a passé en revue des images fixes qui montraient Anthony Huber, qui a été abattu et tué, atteignant clairement Rittenhouse à main nue.

L'avocat de la défense Mark Richards montrant des images de #KyleRittenhouse frappé avec une pierre, ayant son chapeau renversé et finalement tombant au sol, « Il avait peur de se faire tirer dessus avec sa propre arme. » – Richards

Huber tenait un skateboard qu’il avait balancé à la tête de Rittenhouse une fraction de seconde auparavant dans son autre main. Rittenhouse a également reçu un coup de pied par un autre manifestant et son chapeau a été renversé à la suite d’une autre confrontation.

« Vous verrez les photographies. Vous verrez les vidéos. Et en fin de compte, vous prendrez la décision de ce qu’Anthony Huber essayait de faire », a déclaré Richards.

Il a également souligné que Rittenhouse a pointé son arme sur un autre émeutier poursuivant après avoir tiré sur Huber, mais n’a pas tiré quand il a vu qu’il n’était pas armé. Cela contredit le récit de l’État selon lequel Rittenhouse « chassait » les émeutiers, a déclaré Richards. L’avocat a également examiné des preuves vidéo montrant Gaige Grosskreutz, qui a reçu une balle dans le bras, levant son arme de poing vers la tête de Rittenhouse après avoir fait une fausse reddition. Grosskreutz aurait déclaré aux forces de l’ordre qu’il n’était pas armé lorsqu’il a été abattu, affirmant qu’il avait perdu son arme plus tôt dans la nuit.