La défense de Yuki Tsunoda contre Lewis Hamilton a eu un prix lors du GP de Turquie

Yuki Tsunoda s’est bien défendu contre Lewis Hamilton au début en Turquie, mais il a admis que cela avait « tué nos pneus » en course.

L’homme d’AlphaTauri a gardé le champion du monde en charge derrière lui dans les premiers tours à Istanbul Park, alors que le pilote Mercedes tentait de se frayer un chemin à travers le peloton après avoir pris le départ de la 11e place.

Il a fallu à Hamilton jusqu’au huitième tour pour finalement dépasser Tsunoda, en envoyant sa voiture complètement à l’extérieur au virage 3 dans un geste audacieux, avant de continuer à progresser.

Tsunoda a réalisé une performance améliorée pour se qualifier pour la Q3 samedi, et malgré sa meilleure performance en qualifications depuis longtemps, il a admis qu’il n’était toujours pas entièrement satisfait de sa conduite.

Dans la course, cependant, il courait confortablement dans les points jusqu’à mi-parcours, quand une vrille l’a vu chuter et sortir du top 10, et il finirait par rentrer à la maison en P14 – mais il a apprécié sa bataille avec Hamilton, à un coût.

« Oui, j’ai tué les pneus assez tôt avec cette bataille », a déclaré Tsunoda à Sky Sports. « C’était vraiment difficile de garder le rythme après ça.

« [Then] J’ai juste fait un tête-à-queue et après ça, il n’y avait plus de rythme pour ça. C’est définitivement un apprentissage, c’est bien, mais je dois m’améliorer.

Scènes en direct de Yuki Tsunoda défendant de Lewis Hamilton : #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/pi8IGgRyna – PlanetF1 (@Planet_F1) 10 octobre 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises AlphaTauri via la boutique officielle de Formule 1

Franz Tost a été élogieux envers Tsunoda après une meilleure performance, malgré la rotation qui l’a finalement fait sortir des points.

Le pilote japonais a été entraîné par la réserve Red Bull Alex Albon tout au long du week-end, et le directeur de l’équipe Tost a estimé que son pilote recrue a amélioré ses performances globales tout au long du week-end du Grand Prix de Turquie.

« Yuki a également pris un bon départ aujourd’hui et a passé pas mal de tours en huitième position, réussissant à garder Hamilton longtemps derrière, montrant une excellente performance », a déclaré Tost.

« Plus tard, il a malheureusement filé et est remonté en 14e position. C’était un énorme processus d’apprentissage pour lui, car il n’avait pas roulé sur le mouillé tant de fois, donc il comprend maintenant mieux comment fonctionnent les intermédiaires et il est plus familier avec la voiture dans ces conditions.

« De manière générale, l’équipe a montré une bonne performance ce week-end et nous avons réussi à marquer plus de points pour notre bataille pour la cinquième place du championnat des constructeurs. Nous sommes maintenant impatients de nous rendre aux États-Unis.