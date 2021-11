La défense des Bills n’est pas seulement effrayante, elle est légendaire

D’une manière étrange, les Bills sont passés inaperçus. La principale raison à cela est double : il y avait des attentes selon lesquelles l’équipe allait être excellente en 2021, il est donc facile de l’ignorer – et deuxièmement, l’offensive des Bills a vraiment été assez moyenne. Donc, il n’y a pas eu beaucoup de faits saillants dignes de SportsCenter cette saison de Buffalo.

La défense de Buffalo est perdue dans tout cela, ce qui est vraiment quelque chose de spécial. Cela défie également toutes les attentes que nous avons en matière de défense dans la NFL.

La sagesse conventionnelle nous dit que la pression est générée par le blitz. Le football fonctionne ainsi depuis des générations. Les Bills sont des iconoclastes de la manière la plus dramatique.

Les Bills se classent au 1er rang de la NFL pour les précipitations (16 % des pertes) Aucune équipe ne génère plus de pression que Buffalo (30,6 % des snaps) Pourtant, les Bills se classent 26e de la ligue en blitz (19,7 % des snaps)

À titre de comparaison, les Buccaneers génèrent une pression sur 26% des snaps, mais blitzent 40,3% des downs. Mais qu’est-ce que tout cela signifie? On pourrait penser que le voyage n’a pas d’importance si vous atteignez le même point d’arrivée, mais ce n’est tout simplement pas le cas.

Les Bills générant autant de pression en utilisant uniquement un front standard, ils ont rarement besoin d’engager des secondeurs ou des membres du secondaire pour aider à la ruée vers les passes. Cela se traduit par un cauchemar absolu pour les quarts, qui ne sont pas seulement sous pression presque tous les trois snaps, mais ils ne peuvent pas trouver de récepteurs ouverts quand ils le font.

Si nous revenons aux Buccaneers pendant une seconde, ce taux de blitz ridiculement élevé a un avantage. Tampa Bay accorde l’un des pourcentages d’achèvement les plus élevés de la NFL, et plus de 1 200 verges après la capture. Cela se traduit par une équipe qui se brûle dans les airs, mais dépend presque entièrement de sa précipitation pour arrêter le développement des jeux avant que le ballon ne soit lancé.

Maintenant, revenons aux projets de loi. Contre la passe, ils ont été phénoménaux.

Autorisé seulement 1 712 verges par la passe (1er dans la NFL) 820 verges dans les airs (1er dans la NFL) 805 verges après l’attrapé (1er dans la NFL) Autorisé six touchés par la passe (1er dans la NFL, en accordant cinq de moins que la deuxième place)

Oh, Buffalo est également troisième dans la NFL pour les verges au sol autorisées, ainsi que les verges moyennes par course.

Mettons donc de côté toutes ces statistiques et décomposons ce que cela signifie en une phrase : cette équipe n’a pas une seule faiblesse en défense.

Ce n’est pas une hyperbole. Il n’y a absolument aucun moyen d’attaquer la défense des projets de loi 2021. Cela n’arrive tout simplement pas. Le seul défaut défensif de cette équipe est d’accorder 143 verges au sol et trois touchés dans une défaite contre Derrick Henry et les Titans, mais c’est Derrick Henry. C’est un événement rare, et en dehors de cela, personne n’a de chance.

Le problème pour les équipes qui cherchent à comploter contre tout cela, c’est qu’il n’y a pas vraiment de bonne façon de jouer contre eux. Ce qui est remarquable à propos de Buffalo, c’est qu’ils jouent un football défensif extrêmement conservateur, mais génèrent des résultats comme une équipe incroyablement agressive. Cela ne s’est pas produit, eh bien, jamais.

Aucune équipe dans l’histoire enregistrée dans la NFL n’a mené la ligue dans les pressions tout en blitzant moins de 20 pour cent des downs. Ce n’est tout simplement pas arrivé avant. Le résultat est une défense si étouffante qu’en moyenne ils repèrent l’offensive à 8,2 points par match. Ce qui signifie qu’ils contribuent statistiquement à des points, en raison de leur capacité à arrêter les autres équipes.

Seules quatre équipes de la NFL cette saison ont une contribution positive aux points défensifs attendus, et personne n’est vraiment proche. Les Bills 2021 sont en passe de donner 139,53 points cette saison. Les Rams 2020 ont mené la ligue avec 85,89 points.

Je sais que c’est lourd et dense – mais le résultat est que la défense de Buffalo est tellement dominante que la seule chose qui peut les empêcher de détruire tout le monde, ce sont les problèmes offensifs. C’est aussi simple que cela. Si vous souscrivez à l’idée « qu’une bonne défense bat une bonne attaque », eh bien, les Bills devraient être les champions du Super Bowl.