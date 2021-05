La défense des NBA Sixers étouffe la révolte des Wizards

La course contre la montre des Wizards pour les éliminatoires a été l’une des histoires de la saison régulière, mais maintenant qu’ils sont arrivés ici et doivent affronter les majors, la dure réalité les a giflés au visage. Cela n’a pas été fort, mais c’était assez ferme pour leur montrer où ils sont par rapport à leur rival. Parce que les Sixers, sans jouer un match de l’autre monde (même mauvais pendant longtemps en première mi-temps), ont marché sur l’accélérateur défensif à la fin du troisième quart-temps, ils n’ont pas levé le pied dans le dernier et seulement avec cela (ce qui dans le cas de ceux de Philadelphie est beaucoup) a mis fin à la résistance de leur rival.

Il est vrai que dans ce dernier quart, deux hommes ont commencé à voir la jante comme une piscine qui est absolument essentielle dans les aspirations du ring des Sixers. Seth Curry et Danny Green, qui ne sont ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième meilleur joueur de l’équipe, mais avec leur présence sur le terrain, ils ont radicalement changé l’attaque de leur équipe. Menaçant du périmètre, le seul problème n’est pas qu’ils peuvent vous frapper un triple à chaque jeu, c’est que pour bien les défendre ils vous obligent à ouvrir la défense, et avec ces espaces à l’intérieur de Joel Embiid (et dans une moindre mesure Ben Simmons) ils vous détruisent. Entre Curry et Green, ils ont marqué 26 points, la plupart au cours des 12 dernières minutes, avec un tir 6/13 sur trois.

Pendant que tout cela se passait, c’était devant Bradley Beal qui, presque seul, maintenait son peuple en vie en mettant les paniers que les autres ne savaient pas ou ne pouvaient pas mettre. Le garde est passé à 33 points, très bon le plus proche du panier (12/17 en coups de deux) et très mauvais le plus loin (1/6 de trois). Dans tous les cas, le costume de super-héros ne suffira pas dans cette série, dans laquelle ils ont une équipe de gentlemen devant eux. Il a besoin de soutien, à commencer par Russell Westbrook, qui a oublié sa version stellaire des dernières semaines et s’est souvenu d’anciens vices: 7/17 de tirs, 6 défaites, de mauvaises décisions dans les dernières minutes …

Pendant ce temps, les stars rivales étaient au niveau attendu. Ou même au-dessus, comme dans le cas de Tobias Harris, qui a marqué un vrai match. Meilleur buteur de la rencontre avec 37 buts, l’attaquant de puissance a été celui qui a tiré la voiture des Sixers au deuxième quart-temps, de loin le pire de son équipe, et a continué à rajouter jusqu’à la fin, pour ne pas donner de répit à une défense à qui a apporté la tête la première. Si l’on ajoute à cela que Joel Embiid, qui est allé à la mi-temps sans quasiment aucune contribution en raison de problèmes de faute, est revenu en seconde période en tant que candidat MVP (30 buts), et que Ben Simmons a été brillant dans la réalisation (15 passes, en plus) à 15 rebonds), le jeu a fini par tomber du côté local sous son propre poids. Les Wizards auront beaucoup plus à faire s’ils veulent que cette série dure.