La défense des Vikings commence à se rassembler ⋆ .

Dernière intersaison, les Vikings avaient beaucoup plus de points d’interrogation qu’ils n’en ont maintenant.

Le Minnesota allait s’appuyer sur une défense nouvelle avec des talents jeunes et inexpérimentés. Il y avait également des incertitudes à l’attaque, mais la plupart d’entre elles ont fonctionné lorsque Justin Jefferson est devenu l’un des meilleurs sortants de la ligue.

Cette intersaison, même si nous ne sommes qu’en mars, les fans des Vikings ont une bien meilleure idée de ce à quoi l’équipe ressemblera pendant la saison. Le Minnesota a ajouté CB Patrick Peterson, DT Dalvin Tomlinson et S Xavier Woods, qui seront tous probablement partants en défense.

Sauf quoi que ce soit d’inattendu, les Vikings récupèrent Michael Pierce et Danielle Hunter. Les principales armes offensives du Minnesota – Kirk Cousins, Adam Thielen, Dalvin Cook et Jefferson – reviennent toutes. Même Mason Cole, un joueur de ligne offensive contre lequel les Vikings ont échangé, pourrait devenir un partant. Bien sûr, les Vikings pourraient toujours utiliser une extrémité défensive, mais l’équipe a toujours fait du bon travail pour résoudre la plupart de ses problèmes cette intersaison.

Avec leurs plus jeunes joueurs, les Vikings ont connu des difficultés de croissance en 2020. En 2021, l’équipe n’aura pas les mêmes excuses. Le Minnesota a amené des vétérans à être regroupés avec des recrues qui ont fait des progrès vers la fin de la saison dernière.

La pression sera plus élevée. Une autre année difficile pourrait être coûteuse pour les Vikings. Et l’équipe a beaucoup investi cette intersaison. Mais parfois, la pression est une bonne chose et il y a une raison à cela: le Minnesota a reconstitué une attaque compétitive et une défense en théorie. Voyons quels sont les résultats dans la pratique.