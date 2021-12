La défense du complot d’enlèvement de Whitmer cherche à rejeter l’acte d’accusation

Les avocats de la défense veulent rejeter l’acte d’accusation contre cinq hommes accusés d’avoir comploté en vue d’enlever le gouverneur Gretchen Whitmer en raison de ce qu’ils ont décrit comme « une atteinte excessive flagrante » de la part d’agents et d’informateurs fédéraux, selon un dossier du tribunal.

Dans la requête de 20 pages, qui a été déposée samedi soir, les avocats de la défense allèguent que des agents du FBI et des procureurs fédéraux ont inventé un complot et piégé des personnes qui pourraient encourir la prison à vie. Ils demandent au juge de district américain Robert Jonker de rejeter l’accusation de complot, ce qui renverserait efficacement l’affaire du gouvernement fédéral et d’autres accusations connexes, selon The Detroit News.

Le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer. (AP Photo/Al Goldis, Fichier) (AP Photo/Al Goldis, Fichier)

AGENT DU FBI DANS GOV. WHITMER KIDNAP BUST ACCUSÉ D’ATTAQUER UNE FEMME: RAPPORT

La demande intervient après des développements et des affirmations concernant l’équipe du gouvernement, notamment la condamnation de Richard Trask, un agent spécial du FBI qui a été arrêté pour violence domestique, puis licencié et reconnu coupable d’un délit.

Trask a été accusé d’avoir frappé la tête de sa femme contre une table de chevet et de l’avoir étranglée après une dispute au sujet de leur participation à une soirée échangiste en juillet.

Les avocats de la défense ont utilisé la conduite de Trask pour remettre en question les autres agents du FBI travaillant sur l’affaire, appelant initialement à un retard de 90 jours dans le procès pour enquêter également sur leur comportement.

Richard Trask (prison du comté de Kalamazoo)

Les procureurs ont également transféré Trask à un témoin dans le cadre d’une procédure judiciaire, citant de précédents articles sur les réseaux sociaux qui critiquaient l’ancien président Donald Trump.

« Essentiellement, les preuves ici démontrent un dépassement flagrant de la part des agents du gouvernement et des informateurs que ces agents ont traités », ont écrit les avocats de la défense. « Lorsque le gouvernement a été confronté à des preuves montrant que les accusés n’avaient aucun intérêt dans un complot d’enlèvement, il a refusé d’accepter l’échec et a continué à faire avancer son plan. »

Cinq personnes sont accusées de complot d’enlèvement et seront jugées le 8 mars à Grand Rapids. Ils ont plaidé non coupables et se disent victimes de provocation policière.

Le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer. (Photo de Drew Angerer/.) (Drew Angerer)

Les procureurs fédéraux ont fait valoir que les hommes n’étaient pas piégés. Le gouvernement a allégué que les hommes étaient contrariés par les restrictions sur les coronavirus lorsqu’ils ont conspiré pour kidnapper Whitmer, une démocrate, en recherchant même sa deuxième maison dans le nord du Michigan. Les messages laissés dimanche au procureur américain du district ouest du Michigan et au ministère américain de la Justice n’ont pas été immédiatement renvoyés.

En janvier, un sixième homme, Ty Garbin, 26 ans, a plaidé coupable et purge une peine de six ans de prison fédérale.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.