La défense élève Dallas à une victoire de 27-17 sur les Saints en train de couler

CeeDee Lamb avait 122 verges de mêlée, Tony Pollard avait une course de touché de 58 verges et la défense de Dallas a produit des sacs et des revirements opportuns lors de la victoire 27-17 des Cowboys contre les Saints de la Nouvelle-Orléans jeudi soir.

Les Cowboys ont intercepté le quart-arrière des Saints Taysom Hill à trois reprises lors de la finale de 6:32 du match, y compris le choix 6 du plaqueur défensif Carlos Watkins sur une passe à l’écran qui l’a porté à 27-10 avec 2:52 à jouer.

Les Saints ont donné à la double menace Hill son premier départ cette saison dans l’espoir qu’il pourrait aider la Nouvelle-Orléans à mettre fin à un dérapage de quatre matchs. Il a été efficace dans les poussées, passant pour 264 verges et deux touchés – et en courant pour 101 verges – mais il a lancé quatre interceptions.

Dak Prescott a réussi 238 verges et un touché de 1 verge à Michael Gallup alors que Dallas (8-4) a gagné sans l’entraîneur Mike McCarthy et cinq assistants en raison de tests COVID-19 positifs. Le coordinateur défensif Dan Quinn était l’entraîneur-chef par intérim des Cowboys.

Prescott a été intercepté par Marshon Lattimore au milieu du quatrième quart, mais les Cowboys ont annulé ce revirement lorsque Jourdan Lewis a frappé le bras de Hill alors qu’il libérait le ballon et Damontae Kazee a intercepté.

C’était la première des trois interceptions tardives de Dallas. Le prochain drive des Saints a calé sur un choix de Travon Diggs, son neuvième leader de la ligue. Et l’interception de Watkins a eu lieu sur le trajet après ça.

Deonte Harris a transformé une courte passe en un touché de 70 verges pour la Nouvelle-Orléans (5-7), mais les Saints n’ont pas pu récupérer un coup de pied offensif et les Cowboys ont manqué le temps imparti.

Le match était proche du troisième quart, lorsque Pollard a donné à Dallas un avantage de 20-10 en glissant un tacle de bras dans le champ arrière et en s’éloignant de tout le monde.

Les Saints tentaient de fermer à un point au début du quatrième quart. Le secondeur extérieur recrue Micah Parsons a étouffé la vie de ce disque lorsqu’il a limogé Hill pour une défaite de 11 verges contre la ligne des 40 verges de la Nouvelle-Orléans au quatrième essai.

Le 10e sac de la saison pour Parsons, repêché 12e au total à Penn State, a forcé un botté de dégagement.

Les Saints ont commencé lentement tout au long de leur dérapage et ce match n’a pas fait exception car ils n’ont pas réussi à marquer au premier quart pour le cinquième match consécutif.

La première menace de but des Saints est survenue lors de leur deuxième entraînement, mais la tentative de placement de 56 verges de Brett Maher s’est éloignée vers la droite.

Dallas a percé sa troisième possession, mise en évidence par la passe de 41 verges de Prescott au milieu de Cooper et une passe latérale à Lamb qui a parcouru 33 verges au New Orleans 1. Prescott a ensuite lancé un fondu dans le coin droit, où Gallup a fait une prise bondissante et tordue sur le demi de coin Bradley Roby et a touché de justesse les deux pieds dans les limites.

Les Saints ont égalé sur le TD de 24 verges de Lil’Jordan Humphrey au début du deuxième quart, mais n’ont jamais mené.

Après que le placement de 55 verges de Greg Zuerlein ait mis Dallas en avance de 10-7, les Saints ont menacé à la fin de la seconde moitié lorsqu’ils se sont rendus au Dallas 26. Mais la passe de Hill vers la ligne de touche gauche a été renversée par le receveur Kenny Stills et interceptée au 5 par Jayron Kearse, qui a plongé pour attraper la balle flottant tout en faisant glisser ses orteils sur le gazon avant de tomber hors limites.

BLESSURES

Dallas n’a signalé aucune blessure pendant le match.

Saints : Quelques heures avant le match, les Saints ont placé l’ailier défensif Tanoh Kpassagnon sur la liste des blessés après avoir raté les deux matchs précédents en raison d’une blessure à la cheville. … Juwan Johnson s’est blessé au cou après avoir fait un bond de 27 verges vers la fin du premier quart.

SUIVANT

Cowboys : visitez Washington le 12 décembre.

Saints : visitez les Jets de New York le 12 décembre.