La défense et le rebond du Real Madrid matent le champion turc

30/09/2021 à 23:09 CEST

Le Real Madrid a battu Anadolu Efes, actuel champion de l’Euroligue, 82-69 avec une excellente défense et une domination absolue du rebond., qui n’a pas pu égaler le pari de l’équipe espagnole lors de la première journée de l’Euroligue.

R.MADRID

ANADOLU

R. Madrid, 82

(32 + 18 + 18 + 14): Williams-Goss (9), Causeur (2), Hanga (8), Tavares (13) et Yabusele (15) -partant cinq-, Heurtel (15), Rudy, Abalde ( 5), Poirier (4), Llull (7) et Taylor (4).

Anadolu, 69 ans

(15 + 20 + 13 + 21): Beaubois (3), Moerman (4), Micic (9), Dunston (4) et Simon (8) -cinq partants-, Larkin (21), Singleton (3), Balbay , Tuncer, Pleiss, Anderson et Petrusev (17).

Arbitres :

Robert Lottermoser (ALE), Olegs Latisevs (LET) et Carmelo Paternico (ITA). Sans éliminé.

Incidents :

Match correspondant à la première journée de l’Euroligue joué au Palacio de Deportes (Wizink Center) devant 4050 spectateurs. Une minute de silence a été observée à la mémoire de l’entraîneur serbe récemment décédé Dusan Ivkovic

L’équipe blanche a retiré la cape de champion d’Anadolu et je l’ai dépassé dans les dix premières minutes d’une défense exquise et avec un Thomas Heurtel très réussi en attaque.

Les Turcs ont mis 3,30 minutes pour marquer et quand ils l’ont fait, le Real Madrid avait déjà marqué 12-0.

Ergin Ataman, entraîneur de l’équipe turque, ne pouvait pas croire ce qui se passait Et après avoir demandé un temps mort après deux minutes de jeu, la seule chose qui a fonctionné pour son équipe était Shane Larkin.

Les joueurs de Pablo Laso ont harcelé leurs pairs comme des loups et devant le peloton, au score, un Heurtel très réussi a été mis. Les 32-15 avec lequel s’est terminé le premier quart-temps, n’a pas rendu totalement justice à ce qui s’est passé sur la piste.

Réaction d’Anadolu

Au deuxième acte, Anadolu a retiré la caste pour égaliser le match et l’a réalisé malgré le fait que les apparitions de Rodrigue Beaubois et Vasilije Micic étaient pratiquement des témoignages.

La défense madrilène a continué à rendre la vie très difficile aux joueurs d’Anadolu. En attaque, l’efficacité a été réduite car les Turcs ont également appliqué en défense, mais Nigel Williams-Goss, Alberto Abalde, Walter Tavares et Guerschon Yabusele se partageaient l’annotation et le maintien de l’avantage jusqu’à 50-35 avec lequel la première mi-temps s’est terminée.

Une autre clé du jeu dans les 20 premières minutes a été la domination du rebond, dans lequel Tavares et Poirier ont fait et défait presque à volonté.. L’équipe espagnole a ajouté 19 en première mi-temps à 8 pour les Turcs. Et en passes décisives, la différence était également notable, 11 par 4.

Grande qualité des deux

Avec le jeu plus stabilisé, le Real Madrid et Anadolu dIls ont montré la qualité que chérissent leurs effectifs dans un match de très haut niveau, inadapté pour une première journée de compétition.

Avec l’avantage logé autour de 15 points, 57-42 (min.24), les fans ont commencé à voir briller Williams-Goss, tandis que le reste a maintenu l’envie défensive.

Ni Micic, ni Anderson, ni Beaubois ni Singleton n’ont rejoint Larkin et Anadolu s’est retrouvé sans points et la puissance de réaction.

Victoire blanche canalisée

A la fin du troisième quart-temps, 68-48 et la victoire locale pratiquement canalisée. Presque plus importante que le score était la différence à ce moment-là dans la section des rebondeurs, 32-12, et dans les passes décisives, 17-8.

Dans les dix dernières minutes, la scène du match n’a pas beaucoup changé. Larkin, trop seul, ne pouvait rien contre un Real Madrid solide, qui continuait à défendre, rebondir et rendre fou le champion en titre.

Au final, 82-69. Le Real Madrid voulait un Anadolu qui la saison dernière lui a refusé une place en finale contre Cuatro lors du cinquième match des quarts de finale et a sorti son épine. Les 42-18 en rebonds et les 19-11 en passes décisives ne sont pas moins importants que le résultat.