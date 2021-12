La défense géorgienne n°3 cherche à tirer les leçons du « réveil »

Nakobe Dean pense que la fière défense de la Géorgie a compris le message dans sa défaite humiliante du championnat SEC contre l’Alabama.

Le réveil a été reçu.

Maintenant, Dean et d’autres chefs d’équipe s’efforcent de s’assurer que la Géorgie n ° 3 profite de ces leçons douloureuses lors de la demi-finale des éliminatoires du football universitaire du 31 décembre dans l’Orange Bowl contre le n ° 2 du Michigan.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

« Nous avons eu des discussions avec l’équipe sur la façon dont nous allons développer le jeu et le type d’impact que cela a eu sur nous », a déclaré mercredi Dean, le secondeur intérieur de Georgia. « Nous espérons que cela n’aura qu’un effet positif. »

Dean a déclaré que le plaqueur défensif de la Géorgie Jordan Davis a déclaré que « » les sels odorants nous ont un peu réveillés « » lors de la défaite 41-24 contre l’Alabama le 24 décembre à Atlanta.

Dean a ajouté: « En gros, j’ai l’impression que cela a allumé un feu sous nous pour nous faire travailler plus fort. »

Les Bulldogs n’ont subi aucun test sérieux au cours de leur saison régulière 12-0. Ils ont été l’équipe n°1 unanime du Top 25 AP pendant plus de la moitié de la saison. La défense méritait une grande partie du crédit. La Géorgie a mené la nation en marquant la défense et la défense totale.

C’est pourquoi la défaite déséquilibrée contre l’Alabama était si inattendue.

De toute évidence, la défense n’a pas joué comme une unité de premier plan avec le championnat de la Conférence du Sud-Est en jeu. Les espoirs de championnat national de la Géorgie peuvent reposer sur l’unité qui reprendra son air fanfaron.

« Perdre ce match nous a réveillé en nous disant que nous ne sommes pas invincibles », a déclaré le sécurité Lewis Cine, qui est à égalité avec Dean pour la tête de l’équipe avec 61 plaqués.

« Nous avons une bonne défense, nous avons une grande équipe, mais nous pouvons perdre si nous ne sommes pas au top de notre forme, si nous ne sommes pas prêts. »

Cine a dit qu’il y avait eu des erreurs sur le terrain et sur la touche.

« Je vais me regarder dans le miroir et dire que nous avons fait beaucoup de choses de travers, du point de vue des joueurs, quoi qu’il en soit, du point de vue des entraîneurs, nous avons fait beaucoup de choses de travers qui ne se sont pas bien passées pour nous », dit Ciné. « Il y a eu beaucoup de bustes de notre part, il y a eu beaucoup d’appels manqués de notre part et clairement l’Alabama en a profité et cela se voit. »

Cine a déclaré au retour à l’entraînement, les joueurs sont « vraiment sur leurs gardes pour tout s’imprégner et vraiment faire les choses dans le bon sens pour aller de l’avant ».

Après n’avoir pas accordé plus de 17 points lors d’un match de saison régulière, les Bulldogs ont été gênés par la défaite contre l’Alabama.

La défensive mène toujours la nation avec sa moyenne de 9,5 points par match. Après avoir cédé 536 verges au Crimson Tide, Georgia est tombée au deuxième rang en défense totale, accordant 255,4 par match.

Il y a eu des récompenses individuelles pour la solide saison de la défense.

Le coordinateur défensif Dan Lanning a été nommé entraîneur de l’Oregon. Lanning restera avec l’équipe pendant les éliminatoires. L’entraîneur Kirby Smart a nommé les assistants Will Muschamp et Glenn Schumann en tant que co-coordinateurs défensifs après Lanning.

Pendant ce temps, Davis a remporté le trophée Outland en tant que meilleur joueur de ligne intérieure du pays et le prix Bednarik en tant que meilleur joueur défensif. Dean a remporté le Butkus Award en tant que meilleur secondeur du pays.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Si la défense de la Géorgie peut gagner l’expiation, une récompense possible pourrait être un match revanche avec l’Alabama pour le championnat national.

« J’ai confiance en cette équipe », a déclaré Dean. « J’aime mes frères dans cette équipe. Je sais ce que nous pouvons faire et je connais le type de match que nous avons joué ce jour-là, nous avons juste été dominés. Nous ne faisions pas de jeux. Ce n’était pas caractéristique de nous. Pas du tout . »