La Défense met deux hôpitaux militaires et 150 équipes mobiles de vaccination à la disposition des communautés

28/12/2021 à 10:37 CET

Nieves Salinas

Le ministère de la Défense a mis à la disposition du communautés autonomes deux de ses hôpitaux militaires, le Gómez Ulla de Madrid et l’Hôpital général de la Défense (Saragosse), renforcer la vaccination contre le coronavirus au milieu de la sixième vague. De plus, les offres de santé militaire 150 équipes mobiles capable d’atteindre le dernier point de l’Espagne pour immuniser la population. Alors que, 1 500 soldats poursuivent les travaux de traçageou après la demande de plusieurs collectivités avant l’aggravation de la crise sanitaire en Espagne. « Les gouvernements régionaux savent qu’ils peuvent compter toujours avec le soutien des Forces Armées« , déclare la ministre de la Défense, Margarita Robles à EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, un journal qui appartient à ce groupe, Prensa Ibérica.

« Pour l’instant, l’essentiel, c’est la vaccination, comme on l’a déjà montré. L’Espagne est un pays qui est à l’avant-garde du monde, mais nous devons continuer à vacciner notre population avec la dose de rappel et aussi accélérer la vaccination de nos mineurs « , indique le ministre à ce journal. Pour cette raison, Margarita Robles réitère le soutien de la Santé militaire aux communautés autonomes » afin que ils demandent, s’ils le jugent nécessaire, des « vaccinateurs militaires » pour accélérer la vaccination de la société espagnole et ainsi réduire les effets de la sixième vague de covid-19″.

Pour cela, la Défense a mis à disposition des autonomies, « 150 équipes pour renforcer » la vaccination dans toute l’Espagne. De même, ajoute le ministre, ces communautés savent qu’« elles peuvent compter sur les hôpitaux militaires pour la vaccination : l’hôpital central de défense Gómez Ulla, le centre de santé Vida y Esperanza de Madrid et le Hôpital général de la Défense, Saragosse», indique le chef du département à ce journal.

Soutien des forces armées

Robles a influencé ce journal que « les gouvernements autonomes savent qu’ils peuvent toujours compter sur le soutien des forces armées, et compte tenu de l’avancée de la variante omicron, beaucoup plus transmissible, le nombre de pisteurs militaires est passé à 1 500 actuellement, qui traquent les contagions et les contacts étroits du covid. « Ce nombre, explique le ministre, ça va augmenter à la demande des différentes autonomies et une fois qu’elles sont validées par le Ministère de la Santé.

Désormais, en plus, et dans l’objectif d’accélérer la vaccination pour tenter de mettre un terme à cette sixième vague, la Défense dispose déjà de 150 équipes mobiles prêtes pour la vaccination, chacune composée de quatre personnes et pouvant commencer à travailler dès les communautés demandent, comme on l’a dit, l’autorisation préalable du département dirigé par Carolina Darias. Ces équipes seront disposées à participer « où ils demandent ».

Parmi les neuf propositions annoncées par le président du gouvernement, Pedro Sánchez, pour arrêter ce nouveau chapitre de la pandémie, figurent les objectifs suivants : atteindre 80% de la population entre 60-69 ans vaccinée avec une troisième dose avant la fin de l’année ; 80 % entre 50-59 ans dans la semaine du 24 janvier ; 80 % entre 40 et 49 ans la première semaine de mars ; 70 % avec la première dose pédiatrique dans la semaine du 7 février et 70 % avec la deuxième dose pédiatrique dans la semaine du 19 avril.

Le soutien des pisteurs dans la ‘Mission Baluarte’

Depuis le ‘Mission Baluarte’Le 30 septembre 2020, les forces armées ont soutenu toutes les communautés qui l’ont demandé avec des traqueurs militaires, bien que le nombre ait diminué à mesure que l’incidence des cas a diminué. En fait, la mission touchait à sa fin et a dû être réactivée en raison de l’augmentation des infections. Parmi les devoirs des hommes et des femmes des Forces armées, suivi des cas, désinfection des installations –des centres où des tests antigéniques ont été effectués sur la population, des résidences ou des centres sociaux- transport de vaccins, vaccination du personnel olympique& mldr;

Avec des données de fin septembre – lorsque, en raison des taux de vaccination élevés, l’Espagne sortait d’une cinquième vague de coronavirus et rien ne suggérait l’entrée brutale d’une nouvelle variante qui perturberait à nouveau le système de santé – six millions d’appels avaient été fait par partie de Unités de surveillance épidémiologique, avec une moyenne de 8 000 communications quotidiennes.

L’assaut de cette sixième vague a obligé à recourir à nouveau à l’armée pour des tâches de suivi. Îles Canaries, Andalousie, Asturies, la Navarre, Ceuta ou l’Aragon étaient quelques-unes des régions où, ces dernières semaines, les militaires, comme ils l’ont fait lors des vagues successives de la pandémie, se sont à nouveau joints aux civils pour surveiller les contacts étroits et dans le le contrôle de confiné.

Ce même lundi, lors d’une visite aux pisteurs de la Unité de surveillance épidémiologique (UVe) de la brigade parachutiste située dans le ‘Principe Base’ de Paracuellos del Jarama, activé la semaine dernière par l’armée à la demande de Castilla-La Mancha, la ministre Margarita Robles a déclaré que le contact a déjà été établi avec plusieurs communautés pour que l’armée commence à renforcer le campagne de vaccination. En fait, cela se produira déjà cette semaine en Aragon, où, comme cela a été dit, se trouve l’hôpital militaire de la Défense, à Saragosse. Communauté valencienne et Castilla y León, sont deux autres autonomies avec lesquelles votre département a déjà parlé pour avoir le soutien des équipes militaires mobiles de vaccination.

Chaque équipe, entre 3 et 4 personnes

Selon les informations fournies par le ministère de la Défense, les 150 équipes mobiles de vaccination (EMV) sont composées de trois à quatre personnes et ont l’avantage de pouvoir se déplacer n’importe où sur le territoire. Chaque équipe est composée d’un infirmière officier; personnel de santé (médecin ou infirmier) ; personnel administratif et informatique; personnel d’urgence en coordination avec les correspondants de chaque communauté autonome et un chauffeur.

Ce personnel a été dûment sélectionné et possède la formation nécessaire pour exercer les fonctions confiées dans le cadre du plan de vaccination. contre coronavirus approuvé par le Conseil Interterritorial du Système National de Santé. L’infrastructure que la Défense a aménagée consiste en un véhicule pour le transfert du matériel et des équipements de conservation du vaccin, depuis sa collecte au point de ravitaillement désigné par la communauté, et en coordination avec elle, jusqu’au point où il est administré.

La défense précise que, si le lieu de vaccination n’est pas sous la direction d’un médecin et il n’a pas d’équipement de survie avancé, l’EMV doit avoir les deux en coordination avec les services correspondants des autonomies. Le cas échéant, ajoutent-ils, il y aura du personnel possédant les qualifications appropriées pour effectuer gestion administrative et inscription. Ces unités apportées par les différents commandements de composantes (Terre, Maritime, Air et Urgences) sont ceux que le ministère de la Défense mettra à disposition des autonomies, précisent-ils depuis ce département.

Atteindre l’Espagne vidée

Le but des équipes mobiles est de faciliter la vaccination de la population dans des lieux spécifiques déterminés avec les communautés et, également, dans ceux petites zones géographiques, dispersés ou des zones d’isolement spécial ou de priorité sanitaire. Les citoyens seront convoqués par les systèmes de chaque autonomie et devront intégrer ces nouveaux points de vaccination mobiles en tenant compte du planning convenu, précisent-ils de la Défense.

La présentation par la communauté du Plan de vaccination pour chaque équipe mobile. Les candidatures soumises par les autonomies seront évaluées par les équipes de santé publique dépendants du Secrétariat, conclut le département dirigé par la ministre Margarita Robles.