La défense SNP de Sturgeon a brutalement fermé «Je ne peux pas tout blâmer sur la pandémie» | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon a été brutalement fermée par Sophy Ridge de Sky News dimanche dans un débat en colère sur l’impact de la pandémie de coronavirus sur son bilan en tant que Premier ministre. Le chef du SNP a fait allusion à l’impact de Covid dans l’accomplissement de son travail, mais Ridge l’a grillée sur le dossier des ministres avant la pandémie. La présentatrice de Sky a dévoilé une série de statistiques accablantes qui ont révélé des taux de réussite aux examens en baisse pour les enfants écossais sous elle en tant que premier ministre. Mais les Écossais se sont immédiatement retournés contre la défense et ont insisté sur le fait que le covid avait eu un impact sur tout le monde.

Mme Sturgeon a déclaré: «Nous avons fait des progrès importants, mais nous avons encore du travail à faire.

“Nous aurions sans aucun doute fait plus de progrès si nous n’avions pas été confrontés à la perturbation que tout le monde a connue au cours de l’année écoulée avec Covid.”

Mais Ridge est intervenu et a déclaré: «Vous ne pouvez pas blâmer tout cela sur la pandémie.»

Mais dans un moment agité, Mme Sturgeon a soudainement interrompu: «Je ne l’ai pas fait! Je ne l’ai pas fait!

Ridge a continué à réduire les statistiques, y compris les taux de réussite aux examens en Écosse, qui ont chuté sous la surveillance de Sturgeons, passant de 79% en 2015 à 75% maintenant.

Mais le premier ministre a rapidement ramené la conversation sur l’impact de Covid sur sa capacité à diriger l’Écosse.

Mme Sturgeon a répondu: «Pour être clair Sophy, je pense que les gens qui m’écoutent ne m’auraient pas entendu essayer de tout blâmer sur le covid!

«De même, je pense que la plupart des gens comprennent que le covid a un impact sur tous les aspects de la vie.»

Des millions de personnes voteront lors des élections locales, du maire, de la police et des commissaires à la criminalité le Super Jeudi – les premiers sondages depuis 2019.

Ils ont été annulés l’année dernière par la pandémie.

Les règles de Covid ont restreint la campagne, qui a également été suspendue après la mort du duc d’Édimbourg.

Les électeurs en Ecosse et au Pays de Galles choisissent de nouveaux parlements, et les commissaires de police et de crime sont également en lice. Au total, 4 650 sièges sont à gagner.