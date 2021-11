La déforestation amazonienne atteint son plus haut niveau en 15 ans

Le Brésil a été accusé d’avoir caché les chiffres pendant que ses délégués signaient des accords à la Cop26 (Photo: .)

La déforestation dans la forêt amazonienne du Brésil a atteint un sommet en 15 ans après avoir augmenté de plus d’un cinquième en un an, révèlent de nouvelles données.

Les chiffres de l’Institut national de recherche spatiale du pays montrent qu’environ 13 235 kilomètres carrés (5 110 milles carrés) d’habitat tropical ont été perdus entre août 2020 et juillet 2021.

La perte équivaut à une superficie plus de 8 fois la taille du Grand Londres, soit environ 1,9 million de terrains de football.

Les résultats arrivent malgré la signature par le Brésil d’un accord mondial majeur pour inverser la déforestation lors de la conférence sur le climat Cop26 de novembre à Glasgow.

Il s’est engagé à mettre fin à la déforestation illégale d’ici 2028, ce qui nécessiterait un effort massif pour maîtriser les industries locales.

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a continué d’appeler à davantage d’agriculture et d’exploitation minière dans les parties protégées de la forêt tropicale.

À l’approche de la Cop26, ses responsables se sont vantés de chiffres mensuels préliminaires indiquant une légère baisse par rapport à 2020-21 comme preuve qu’ils s’attaquaient au problème.

Soulignant la date du rapport du 27 octobre, cependant, le groupe de défense brésilien Climate Observatory a déclaré: « Le gouvernement est allé à la COP26 en connaissant les données de déforestation et les a cachées. »

Le gouvernement de Jair Bolsonaro a fait face à des critiques mondiales pour avoir permis à la déforestation d’augmenter (Photo: .)



Une forêt tropicale éclairée illégalement brûle à travers la forêt tropicale inversée dans l’État de Para au Brésil en 2020 (Photo: .)

Citant des sources officielles, l’agence de presse . a déclaré que le gouvernement de Bolsonaro avait reçu le rapport avant le sommet.

Le ministre de l’Environnement, Joaquim Pereira Leite, a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse : » Les chiffres restent un défi pour nous et nous devons être plus énergiques face à ces crimes.

Il a insisté sur le fait que le rapport « ne reflète pas exactement la situation des derniers mois », affirmant que l’application de la loi contre la déforestation illégale a récemment augmenté.

L’accord plus large de lutte contre la déforestation à la Cop26 a vu près de 14 milliards de livres sterling d’argent public et privé promis pour aider les pays en développement à inverser les dommages écologiques et à soutenir les communautés autochtones affectées.

L’accord a été considéré comme une impulsion majeure aux efforts climatiques, car l’Amazonie abrite au moins 10 % de la biodiversité mondiale et ses arbres absorbent de grandes quantités de CO2 qui accéléreraient autrement le réchauffement climatique.

