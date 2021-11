La déforestation amazonienne au Brésil atteint son pire depuis 15 ans

Avant le début du mandat de Jair Bolsonaro en janvier 2019, l’Amazonie brésilienne n’avait pas enregistré une seule année avec plus de 10 000 kilomètres carrés de déforestation depuis plus d’une décennie. (Source de la photo : AP)

La zone déboisée en Amazonie brésilienne a atteint un sommet en 15 ans après un bond de 22% par rapport à l’année précédente, selon les données officielles publiées jeudi. Le système de surveillance Prodes de l’Institut national de recherche spatiale a montré que l’Amazonie brésilienne avait perdu 13 235 kilomètres carrés de forêt tropicale au cours de la période de référence de 12 mois allant d’août 2020 à juillet 2021. C’est le plus grand nombre depuis 2006.

Le sommet de 15 ans va à l’encontre des récentes tentatives du gouvernement de Bolsonaro pour consolider sa crédibilité environnementale, après avoir fait des avances à l’administration du président américain Joe Biden et fait avancer son engagement à mettre fin à la déforestation illégale lors du sommet des Nations Unies sur le climat à Glasgow ce mois.

Avant le début du mandat de Jair Bolsonaro en janvier 2019, l’Amazonie brésilienne n’avait pas enregistré une seule année avec plus de 10 000 kilomètres carrés de déforestation depuis plus d’une décennie. Entre 2009 et 2018, la moyenne était de 6 500 kilomètres carrés. Depuis lors, la moyenne annuelle a bondi à 11 405 kilomètres carrés, et le total sur trois ans est une superficie plus grande que l’État du Maryland.

« C’est dommage. C’est un crime », a déclaré à l’Associated Press Márcio Astrini, secrétaire exécutif de l’Observatoire du climat, un réseau d’associations environnementales à but non lucratif. « Nous voyons la forêt amazonienne détruite par un gouvernement qui a fait de la destruction de l’environnement sa politique publique. » Bolsonaro a pris ses fonctions en promettant de développer l’Amazonie et en rejetant le tollé mondial suscité par sa destruction. Son administration a défiguré les autorités environnementales et soutenu des mesures législatives visant à assouplir les protections foncières, encourageant ainsi les accapareurs de terres. Cette semaine, lors d’une conférence aux Émirats arabes unis pour attirer les investissements, il a déclaré à la foule que les attaques contre le Brésil pour la déforestation sont injustes et que la majeure partie de l’Amazonie reste vierge.

Le ministère brésilien de l’Environnement n’a pas immédiatement répondu à un e-mail de l’AP demandant des commentaires sur les données de Prodes montrant une déforestation plus élevée. L’État du Para a représenté 40% de la déforestation d’août 2020 à juillet 2021, selon les données, le plus grand nombre des neuf États de la région amazonienne. Mais son augmentation d’une année sur l’autre a été légère par rapport aux États du Mato Grosso et de l’Amazonas, qui ont représenté ensemble 34% de la destruction de la région. Les deux États ont subi respectivement 27% et 55% de plus de déforestation.

Et les premières données pour la période de référence 2021-2022 signalent une nouvelle détérioration. Le système de surveillance mensuel de l’agence spatiale, Deter, a détecté une déforestation plus élevée d’une année sur l’autre en septembre et en octobre. Deter est moins fiable que Prodes, mais largement considéré comme un indicateur avancé.

« C’est le vrai Brésil que le gouvernement Bolsonaro essaie de cacher avec des discours fantastiques et des actions de greenwashing à l’étranger », a déclaré Mauricio Voivodic, directeur exécutif du groupe environnemental international WWF pour le Brésil, dans un communiqué après la publication des données de Prodes. « La réalité montre que le gouvernement Bolsonaro a accéléré le chemin de la destruction d’Amazon. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.