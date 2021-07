La délégation cubaine arrivera à Tokyo le 16 juillet

10/07/2021 à 6h07 CEST

La plupart Délégation cubaine Les prochains Jeux olympiques arriveront à Tokyo le 16 juillet, bien qu’un avant-poste soit déjà dans la capitale japonaise, ont annoncé ce vendredi des responsables sportifs de l’île. Le drapeau de la représentation insulaire est prévu ce samedi à La Havane et il a été annoncé que le quintuple champion panaméricain de lutte gréco-romaine, quatre fois champion du monde et triple champion olympique, dirigera le groupe. Mijain López. López, qui a été le porte-drapeau de l’île lors des épreuves olympiques de Pékin 2008, Londres 2012 et Rio de Janeiro 2016, sera cette fois accompagné du lanceur stellaire de l’album. Yaimé Pérez, tenante du titre mondial et panaméricain, la première athlète féminine à porter la bannière cubaine aux Jeux sous les cinq anneaux.

Cuba s’est enregistré à Tokyo 69 athlètes -37 d’entre eux ayant une expérience des compétitions olympiques- qui participeront à 64 épreuves de 15 disciplines sportives. Sa délégation comprend également 38 entraîneurs et 14 délégués.

Le vice-président de l’Institut national des sports d’État (Inder), Ariel Saínz, a déclaré aujourd’hui dans une émission de télévision d’État que Cuba avait réussi à classer 71 athlètes, mais que seulement 69 le représenteront à Tokyo. “Les absences proviennent du triple sauteur Jordan Díaz, qui a décidé de quitter la délégation en Espagne, et du gymnaste Manrique Larduet, après qu’une équipe technique a évalué sa condition physique et conclu qu’il n’était pas prêt à participer à une épreuve de ce niveau” Saínz expliqué.

Il a souligné le nombre d’athlètes classés en athlétisme (18), lutte (12), boxe (7) et judo (6), parmi les disciplines dont les Cubains espèrent monter sur le podium de ces Jeux Olympiques, qui débuteront le 23 Juillet. La relation est complétée par le canoë avec 5 athlètes, le tir (5), l’haltérophilie (4), le tennis de table (2), le beach volley (2), la natation (2), les pédales modernes (2), le taekwondo (1) , artistique gymnastique (1), cyclisme (1) et aviron (1). En natation, le manager a précisé que l’île avait reçu deux wild cards pour Elisbet Gámez et Luis Vega, les seuls à n’avoir pas réalisé au moins une compétition de préparation avant l’épreuve.

L’un des objectifs de Cuba est de figurer parmi les 20 premières nations au classement général des médailles. Cuba aspire également à vaincre sur le podium les 5 médailles d’or, sur les 11 médailles, obtenues lors de la précédente édition de l’épreuve olympique de Rio de Janeiro.

Cuba a participé à 20 éditions des Jeux Olympiques représentées par un total de 1 713 athlètes qui ont concouru dans 29 disciplines et a ainsi remporté 71 médailles d’or, 65 d’argent et 66 de bronze, la boxe étant le sport phare.

Aux Jeux olympiques d’Athènes 2004, de Pékin 2008, de Londres 2012 et de Rio de Janeiro 2016, les Cubains ont remporté des médailles dans 12 sports et la moitié des titres obtenus : 10 sont allés à la boxe, 5 correspondaient à la lutte, 3 à l’athlétisme et un au judo, au baseball et au tir. . Aux Jeux de Rio de Janeiro, la délégation cubaine était composée de 123 athlètes qui ont accumulé 11 médailles (5 d’or, 2 d’argent et 4 de bronze).