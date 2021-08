La délégation du Bihar dirigée par Nitish Kumar rencontre le Premier ministre Modi à propos du recensement des castes, Sushil Modi déclare que “le BJP n’est pas contre”

in

La délégation comprend le chef de l’opposition Tejashwi Yadav, le président de la HAM et ancien ministre en chef du Bihar Jitan Ram Manjhi et le ministre d’État Janak Ram.

Le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, dirige une délégation de 11 membres, comprenant chacun un membre des partis politiques de l’État, pour rencontrer aujourd’hui le Premier ministre Narendra Modi sur la question d’un recensement basé sur les castes.

Avant la réunion dans la capitale nationale, Yadav a déclaré que des résolutions avaient été adoptées à deux reprises à l’Assemblée du Bihar exigeant l’État de caste dans l’État. “Avec un tel recensement, nous pouvons obtenir des données qui peuvent aider à préparer des régimes de prestations pertinents pour les personnes de différentes couches de la société”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le chef du BJP, Sushil Modi, a déclaré dimanche que son parti n’était pas opposé à un tel exercice. Le commentaire est venu contraster avec la position ferme du parti sur la question après que le gouvernement a déclaré au Parlement qu’il avait décidé de ne pas procéder à un recensement basé sur les castes dans le cadre de sa politique.

«Le BJP n’a jamais été contre le recensement basé sur les castes, nous avons également fait partie des résolutions adoptées par l’assemblée législative et le conseil à son soutien. La délégation qui rencontrera le Premier ministre Modi comprend également un représentant du BJP », a-t-il écrit dimanche dans une série de tweets.

La demande d’un recensement des castes a été déclenchée par une déclaration du Centre au Parlement le mois dernier selon laquelle il était proposé de dénombrer uniquement les populations des SC et des ST. Dans des États comme le Bihar, où les OBC ont dominé la politique depuis l’ère Mandal, cela a également conduit à une demande bruyante d’un décompte des classes arriérées.

Kumar a réitéré qu’il existe un sentiment dans tout le pays en faveur d’un recensement des castes effectué au moins une fois. Il ne devrait y avoir aucun doute car un tel exercice sera bénéfique pour tous les groupes sociaux.

Le ministre en chef avait demandé un rendez-vous avec le Premier ministre après une demande à cet effet faite par les dirigeants de la Grande Alliance, qui ont souligné que la législature de l’État avait adopté à deux reprises des résolutions unanimes en faveur d’un recensement des castes.

