La Delhi Metro Rail Corporation gagne 19,5 crores de roupies grâce à la vente de 3,55 millions de crédits carbone

La Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) a un certain nombre de projets dédiés à son actif orientés vers l’efficacité énergétique.

Delhi Metro a gagné un montant remarquable de Rs 19,5 crores de la vente de 3,55 millions de crédits de carbone, qu’il avait collectés de 2012 à 2018. Étant un pionnier dans le pays dans la quantification des avantages liés au changement climatique de ses opérations, la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC ) a à son actif un certain nombre de projets dédiés orientés vers l’efficacité énergétique. En 2007, le DMRC est devenu le premier réseau de métro au monde à être enregistré par l’ONU dans le cadre du mécanisme de développement propre (MDP), qui a permis au réseau ferroviaire du métro de Delhi de réclamer des crédits de carbone pour son projet de freinage régénératif.

Selon le DMRC, le MDP est un mécanisme de compensation des gaz à effet de serre basé sur des projets, permettant aux secteurs public et privé des pays à revenu élevé d’acheter des crédits de carbone à partir de projets réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. dans le cadre de leurs efforts pour atteindre les objectifs mondiaux d’émissions dans le cadre du protocole de Kyoto. Les projets du Mécanisme de développement propre génèrent des crédits d’émissions appelés réductions d’émissions certifiées (URCE), qui sont ensuite achetés et échangés. Un URCE équivaut à une tonne d’émission de dioxyde de carbone (eq) réduite. Le premier projet CDM du métro de Delhi était basé sur la technologie de freinage régénératif. Jusqu’en 2012, les crédits de carbone générés par ce projet ont été vendus pour un montant de Rs 9,55 crore.

Le deuxième projet MDP est basé sur le principe de Modal Shift. Dans le cadre de ce projet, l’empreinte carbone des personnes voyageant en métro est bien inférieure à celle des mêmes trajets effectués par d’autres modes de transport. Jusqu’à présent, le réseau ferroviaire du métro de Delhi a enregistré quatre projets, à savoir le projet de PoA MRTS, le projet de freinage régénératif, le projet de décalage modal et le projet solaire avec la CCNUCC, qui sont tous les premiers du genre au monde. En dehors de cela, en 2014, le réseau ferroviaire du métro de Delhi est également devenu le tout premier système de métro au monde à être enregistré auprès de la prestigieuse «Gold Standard Foundation», en Suisse. Jusqu’à présent, le métro de Delhi a enregistré quatre projets auprès de la Gold Standard Foundation.

Depuis 2015, DMRC propose également des services de conseil MDP à d’autres réseaux métropolitains en Inde, leur permettant de gagner des crédits carbone pour leur projet. Déjà d’autres réseaux de métro tels que le métro de Mumbai, le métro de Chennai, le métro du Gujarat, etc. .

