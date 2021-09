La délicatesse de Benzema dans la deuxième étape de Carlo Ancelotti

02/09/2021 à 8h40 CEST

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema a commencé la saison 2021/22 à un niveau stellaire. Aux côtés de Vinicius, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs buteurs de l’équipe, Il est le leader absolu du complot offensif de Carlo Ancelotti : il a participé à cinq buts sur les huit marqués avec deux buts et trois passes décisives.

français, qui a défendu l’équipe de France en Eurocup après plus de six ans d’écartIl est gentil et c’est l’un des hommes importants de la garde-robe blanche. Nouvellement rénové jusqu’en 2023, l’attaquant a eu une relation directe avec le but jusqu’à cinq fois au cours des trois premiers jours, ce qui n’était jamais arrivé auparavant.

5 – Karim Benzema 🇫🇷 a participé à cinq buts lors de ses trois premiers matchs d’une saison à @LaLiga (deux buts et trois passes décisives) pour la première fois de sa carrière à @realmadrid. Exquis. pic.twitter.com/V3sw51tO9M – OptaJose (@OptaJose) 28 août 2021

L’ancien de l’Olympique Lyonnais a pris des galons depuis le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus et son impact sur le jeu et le résultat est total. Depuis son arrivée dans la saison 2009/10, l’attaquant a ajouté 281 buts et 147 passes décisives en 562 matchs comme blanc.

Histoire vivante du madridismo

Parler de Karim Benzema, c’est parler de l’un des grands noms de l’histoire du Real Madrid. Il a atterri dans la capitale avec Cristiano Ronaldo dans une révolution Florentino Pérez de la présidence et est devenu le joueur étranger avec le plus de matches dans l’histoire du club, devant d’autres légendes comme Roberto Carlos (527), Cristiano Ronaldo (438) ou Alfredo Di Stefano (396).

Le Français, sans aller plus loin, fait partie du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club. March en cinquième position avec ses 281 buts et pourrait même monter sur le podium cette saison s’il maintient le rythme de buts de ces dernières années : Santillana est quatrième avec 290 et Di Stefano troisième avec 308. Deux légendes du Real Madrid complètent le top 5 comme Raúl González (323) et Cristiano Ronaldo (451)).