La délocalisation de la police est effectivement “ hors de la table ” en Floride ⋆ .

WINTER HAVEN, Floride – Le report de l’application de la loi est effectivement «hors de la table» en Floride, a déclaré lundi le gouverneur Ron DeSantis (à droite) à Breitbart News, peu de temps après avoir signé la législation anti-émeute de l’État.

DeSantis a signé le HB1, connu sous le nom de projet de loi «anti-émeute», lundi après l’adoption par le Sénat de l’État la semaine dernière. La loi, a déclaré DeSantis à Breitbart News, démontre un contraste significatif entre la façon dont les zones bleues et les zones rouges abordent ces problèmes de troubles alors que les villes dirigées par les démocrates connaissent une nouvelle vague d’émeutes dans les rues.

«Plus une zone est bleue, moins elle est gouvernée. Je veux dire que ce que nous avons vu est juste une catastrophe. Cela a toujours été le cas dans ma vie, mais je pense que l’année dernière, cela a été exacerbé entre les verrouillages COVID et les émeutes », a déclaré DeSantis à Breitbart News, expliquant que les dirigeants de la zone bleue ont« totalement laissé tomber le ballon ».

«Si vous ne défendez pas les forces de l’ordre, vous allez avoir plus de crimes», a-t-il dit, notant que, dans certains cas, les forces de l’ordre dans ces juridictions bleues ont dû se retirer, ce qui entraîne une augmentation de la criminalité dans les régions.

Plus précisément, DeSantis a déclaré que le projet de loi trace effectivement une ligne dans le sable concernant le report de l’application de la loi – quelque chose exigé par les membres de la gauche radicale, tels que la représentante Rashida Tlaib (D-MI), qui a récemment appelé à la fin de la police et incarcération.

«De toute évidence, je suis le gouverneur de l’État, mais nous avons aussi des juridictions locales qui peuvent faire des choses différentes, mais nous avons tracé une ligne dans le sable et dit que nous n’allons pas vous laisser défaire l’application de la loi. Et donc, s’ils veulent prendre de l’argent aux forces de l’ordre, moi en tant que gouverneur et certains de mes membres du Cabinet ici ou là, nous pouvons opposer leur veto et leur faire restaurer le financement », a-t-il expliqué. «Alors ça, je pense que cela enlève l’application de la loi en Floride, ce qui est énorme.»

«Nous devons également tenir le gouvernement local responsable», a-t-il dit, en utilisant Minneapolis comme exemple principal. «Si vous faites comme Minneapolis et dites aux flics de se retirer et de laisser les gens se déchaîner dans les rues, eh bien, alors tout dommage que vous subissez, votre personne, votre propriété, vous poursuivez le gouvernement local, et ils doivent vous obliger ensemble, car il est de leur responsabilité de vous protéger en premier lieu. »

En outre, le projet de loi, a-t-il expliqué, crée des sanctions «beaucoup plus sévères» pour les émeutiers et ceux qui se livrent à des actes de non-droit.

«Par exemple, si vous jetez une brique, si vous êtes dans l’un de ces rassemblements violents, vous jetez une brique sur un policier, vous vous faites arrêter, vous allez en prison, et vous y restez jusqu’à ce que votre première apparition », dit le gouverneur.

