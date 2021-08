Actualités Bitcoin

La demande accrue de crypto a poussé Citigroup à envisager d’offrir à ses plus gros clients Bitcoin Futures Trading

Citigroup envisage maintenant d’offrir à ses plus gros clients la possibilité de négocier des contrats à terme Bitcoin, citant une demande accrue dans l’espace des crypto-monnaies.

Selon les rapports, le géant bancaire attend actuellement l’approbation pour commencer à négocier des contrats à terme CME Bitcoin.

Selon un rapport du Financial Times, la banque a commencé à évaluer l’option de fournir des services liés à la cryptographie en mai.

“Nos clients s’intéressent de plus en plus à cet espace, et nous surveillons ces développements”, a déclaré Citigroup dans un communiqué cette fois.

D’autres géants bancaires JPMorgan, Morgan Stanley, Wells Fargo et Goldman Sachs s’efforcent également de permettre à tous leurs clients fortunés d’accéder aux fonds de crypto-monnaie.

Citibank a en outre déclaré qu’elle n’envisageait actuellement que des contrats à terme pour certains de ses clients institutionnels en raison du fait qu’ils opèrent dans le cadre de cadres réglementaires solides. La banque est fondamentalement “très réfléchie” à la façon dont elle aborde l’industrie de la cryptographie en raison de nombreuses questions sans réponse concernant les cadres réglementaires, les attentes en matière de surveillance et d’autres facteurs.

Vues sur le produit réglementé

Les contrats à terme sur Bitcoin sont également actuellement le produit populaire sur lequel les fonds négociés en bourse (ETF) doivent être basés après que le président de la SEC, Gary Gensler, a signalé qu’il était plus ouvert à un ETF Bitcoin adossé à des contrats à terme en vertu de la loi de 1940, qui offre plus de protection aux investisseurs au lieu de ETF adossés physiquement qui sont déposés en vertu des lois de 1930 qui permettent aux bourses de coter des produits.

Valkyrie Investments, basée au Tennessee, est l’une des sociétés à déposer pour le Valkyrie XBTO Bitcoin Futures Fund qui serait coté à la bourse Nasdaq. Leur demande n’a été révélée que mardi, car les petits émetteurs sont autorisés à déposer de manière confidentielle de nouvelles offres.

«Nous pensions toujours qu’un ETF bitcoin physique était un peu plus éloigné et, avec les contrats à terme, la façon dont ils sont réglementés et la façon dont ils négocient avec le CME, ils le sont déjà. C’est un produit réglementé. Il s’agit donc en quelque sorte d’un moyen en une étape et en deux étapes d’obtenir un ETF physique, mais nous pensions qu’il y avait beaucoup d’opportunités avec les contrats à terme », a déclaré Steven McClarge, CIO chez Valkyrie Investments, dans une interview.

Alors que Valkyrie est le premier à déposer une demande de FNB Bitcoin adossé à des contrats à terme, plusieurs autres ont déposé depuis la déclaration de Gensler, avec deux douzaines de dossiers déposés au bureau de la SEC pour approbation.

“La SEC essaie d’être prudente ici – ce qu’elle devrait faire”, a déclaré McClarge.

“Bien que je pense que le marché est prêt pour les ETF adossés physiquement, je sais qu’ils essaient d’être très prudents avant de mettre quoi que ce soit sur le marché qui pourrait nuire aux investisseurs de détail, et c’est leur raison de le faire.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.