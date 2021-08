La demande augmente pour les emplois de cols bleus : avant la saison des fêtes, les embauches augmentent de 27% par rapport à août-octobre 2020

Comme pour les emplois de cols blancs, la croissance des secteurs du e-commerce et de la logistique alimente principalement la dynamique d’embauche dans le segment des cols bleus.

Alors que l’économie commence à se remettre de l’impact de la deuxième vague brutale et de la saison des fêtes à venir, l’embauche dans tous les secteurs connaît une poussée, y compris celle des emplois de col bleu. Cependant, tous ces emplois ne sont pas permanents.

Selon Betterplace, une plate-forme technologique qui gère les cycles de vie de la main-d’œuvre informelle et semi-formelle, l’embauche pour des emplois de cols bleus a connu une augmentation de 27% entre août et octobre 2020. La demande émane principalement des secteurs du commerce électronique et de la logistique. mais même le commerce de détail et les soins de santé sont à la recherche de personnes. En règle générale, l’embauche pour ces emplois a lieu entre août et octobre, ce qui coïncide avec le début des festivals.

L’emploi temporaire a connu une augmentation de 20% avant les fêtes de fin d’année pour faire face à la reprise de l’activité des consommateurs, selon la Fédération indienne de dotation. Suchita Dutta, ED, ISF, a déclaré que les blocages étant assouplis dans la plupart des États, les détaillants augmentent leur présence sur le terrain et recherchent également un soutien logistique pour fournir des services de livraison à domicile.

Comme pour les emplois de cols blancs, la croissance des secteurs du e-commerce et de la logistique alimente principalement la dynamique d’embauche dans le segment des cols bleus. Manish Pansari, directeur commercial de Betterplace, a déclaré que la demande de cadres de livraison provient en grande partie du commerce électronique, des segments de livraison de nourriture et de toutes les autres plates-formes de livraison technologiques. « Qu’il s’agisse de livraisons pour l’épicerie, la nourriture, le commerce ou le lait, il existe une demande de cadres. De plus, les magasins d’alimentation et les chaînes de restaurants envisagent d’embaucher des livreurs dès l’ouverture de leurs entreprises », a-t-il déclaré. Les embauches dans ce segment ont augmenté de 36 % en un an.

Au fur et à mesure que les embauches ont augmenté, il en va de même pour le besoin de requalifier et de perfectionner la main-d’œuvre pour répondre de manière appropriée aux besoins changeants du marché et disposer d’équipes mieux alignées sur les objectifs de l’entreprise. Sanjay Tiwari, co-fondateur et PDG de 21CC, une société de recrutement et de formation dans le secteur de la logistique, a déclaré que la complexité s’était également accrue. « De nombreuses opérations de logistique contractuelle utilisent des systèmes avancés de gestion d’entrepôt pour suivre et livrer les marchandises, et les employés doivent pouvoir les utiliser. De l’usine à la devanture du magasin et enfin au livreur du dernier kilomètre, les règles du stand de travail ont changé pour tout le monde. Le besoin d’une formation efficace se résume en deux mots : immédiat et critique », a-t-il expliqué.

Les conducteurs sont également très demandés, selon Pansari, qui souligne qu’ils sont nécessaires pour les moto-taxis, les véhicules électriques et les trois-roues. La demande a connu une hausse de 12% en glissement annuel.

Les données montrent que la demande d’associés de vente au détail – des personnes qui assistent les clients dans les magasins et des rôles de type pied dans la rue comme des vendeurs sur le terrain pour les secteurs de la banque et des assurances – fait un retour lent. Le segment de la santé connaît également une reprise de l’embauche d’assistants généraux, de gardiens et de phlébotomistes.

