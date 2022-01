Un boom des loisirs stimule l’avenir des rues commerçantes britanniques // La demande croissante d’immobilier commercial a donné un « renouveau d’optimisme » aux rues commerçantes britanniques // De nombreux propriétaires sont devenus plus flexibles afin d’attirer de nouvelles marques

Selon les experts du secteur, une demande croissante d’immeubles de vente au détail destinés à des activités de loisirs et d’accueil a donné un « renouveau d’optimisme » pour certaines rues commerçantes et quartiers commerçants du Royaume-Uni.

La pression exercée par les mesures de verrouillage a vu les taux d’inoccupation dans les destinations de shopping atteindre des niveaux record au deuxième trimestre de 2021, avec un peu plus de 14% des emplacements de magasins de grande rue restés vides au cours du trimestre.

Les centres commerciaux ont fait encore pire, avec des taux d’inoccupation légèrement inférieurs à 20 %.

Les taux d’inoccupation ont toutefois commencé à se stabiliser au troisième trimestre, à la suite d’un regain d’intérêt de la part d’entreprises extérieures au commerce de détail traditionnel.

L’effondrement de grandes marques telles que Debenhams et Arcadia, propriétaire de Topshop fin 2020, a vu le nombre de sites vides monter en flèche, exerçant une pression croissante sur les propriétaires.

En conséquence, de nombreux propriétaires sont devenus plus flexibles et proposent des tarifs plus élevés afin d’attirer de nouvelles marques et entreprises.

Le directeur général de Retail Economics, Richard Lim, a déclaré à PA News que les locataires potentiels « obtiennent les meilleures conditions qu’ils auront vues depuis de nombreuses années ».

« Vous ne pouvez pas vous empêcher de voir un regain d’optimisme lorsque les détaillants solides obtiennent de nombreuses opportunités et que les propriétaires travaillent très dur pour s’assurer que leur proposition est vraiment pertinente », a-t-il déclaré.

« Il y a eu un transfert de pouvoir des propriétaires vers les détaillants et l’hôtellerie. »

Hugh Knowles, directeur général de l’opérateur de mini-golf intérieur Puttshack UK, a déclaré que la « disponibilité accrue » d’unités plus grandes dans des endroits attrayants a également contribué à la croissance du secteur des loisirs.

« Traditionnellement, trouver de l’espace dans une ‘grande boîte’ n’a pas été facile au cours des années précédentes », a-t-il déclaré. « Mais la disponibilité accrue plus récemment a amplifié l’innovation et, par conséquent, nous avons constaté une augmentation des activités de divertissement social.

« Les attentes des clients vont naturellement augmenter, c’est donc formidable que le commerce et les loisirs puissent partager des espaces dans des schémas bien pensés et conçus.

