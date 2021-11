La demande d’Adele que Spotify a approuvée et va mettre ses utilisateurs en colère

A travers son compte Twitter officiel, la chanteuse Adèle demandé la plate-forme Spotify Quoi changer l’option de lecture aléatoire albums de musique. Quoi argument utilisé que les albums sont parfois publiés pour être joués sur une commande précise et non aléatoire.

En d’autres termes, de la même manière qu’un film ou les chapitres d’un livre sont généralement liés à son successeur, c’est-à-dire dans un ordre, les albums doivent également être liés. Étonnamment, Spotify accepté la proposition de l’artiste britannique et dorénavant, les chansons seront entendues selon le ordre dans lequel ils sont disposés sur les disques.

Le message d’Adèle

Après le changement, la chanteuse a publié, également sur son compte Twitter, ce qui suit message: « C’est la seule demande que j’ai eue dans notre industrie en constante évolution ! Nous ne créons pas d’albums avec autant de soin et de réflexion sur notre tracklist sans raison. Notre art raconte une histoire et nos histoires doivent être entendues comme nous le souhaitons. Merci Spotify pour l’écoute ».

Spotify répondu avec un autre tweet : « Tout pour vous. » Tout indique que cette fonction demande depuis longtemps de nombreux chanteurs et certains utilisateurs de la plateforme. Cependant, un autre secteur peut être mécontentement avec la décision depuis l’un des plus grands avantage Spotify écoute la musique que vous aimez, à votre façon et dans le commande que vous voulez.

Le porte-parole de Spotify a signalé que les utilisateurs toujours éligible pour le jeu aléatoire des albums, il suffit de le configurer différemment. A partir de maintenant, la lecture par défaut de la plate-forme sera en l’ordre dans lequel l’album est créé et non au hasard, comme c’était le cas auparavant.

