La demande d’argent pour l’électronique flexible et imprimée devrait exploser ⋆ .

par Peter Schiff, Schiff Gold:

Le prix de l’argent augmente de plus de 70% d’année en année. La demande d’investissement a atteint des niveaux records pendant la pandémie, mais la production industrielle a chuté. À mesure que les économies se sont ouvertes, la demande industrielle d’argent a rebondi, contribuant à soutenir la hausse des prix. Et il y a des raisons pour lesquelles la tendance haussière de l’argent persiste à long terme.

Selon un rapport récent du Silver Institute, la demande d’argent pour l’électronique imprimée et flexible devrait augmenter de 54% au cours des 10 prochaines années.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

La demande d’argent dans ce secteur en développement rapide devrait atteindre 48 millions d’onces cette année. D’ici 2030, la demande devrait atteindre 615 millions d’onces.

L’électronique imprimée et flexible joue un rôle essentiel dans l’évolution des technologies électroniques. Ils sont utilisés dans une large gamme de produits, notamment des capteurs de température, de pression, de mouvement, d’éclairage, d’humidité / d’humidité relative, de radar, de fréquence cardiaque et de monoxyde de carbone. D’autres applications incluent leur utilisation dans les appareils connectés à Internet, l’électronique médicale et portable, les écrans pour les appareils électroménagers, les téléphones mobiles, les ordinateurs et les tablettes, les appareils médicaux, l’automobile et l’électronique grand public.

Les fabricants utilisent de plus en plus cette technologie car elle est flexible, personnalisable, innovante et portable. L’électronique imprimée et flexible est également rentable. Ces composants peuvent être traités sur un substrat roll-to-roll ou de grande surface, et leur coût et leur fabricabilité rendent ces technologies extrêmement attractives.

L’électronique imprimée et flexible est utilisée dans un nombre croissant d’applications. Par exemple, ils sont idéaux pour la fabrication d’étiquettes et d’emballages pour les produits de détail et les opérations logistiques d’entrepôt. Ils sont également vitaux pour les bâtiments intelligents qui reposent sur des systèmes entièrement intégrés qui partagent des informations essentielles à l’aide de capteurs connectés à Internet pour contrôler le CVC, l’éclairage, la sécurité, l’énergie, l’accès, la surveillance de la sécurité et d’autres applications.

L’argent est le métal le plus conducteur au monde et est un composant clé dans pratiquement toutes les applications électroniques, y compris l’électronique grand public, l’électronique automobile, les systèmes microélectroniques, les écrans LED (diode électroluminescente) et organiques LED, le photovoltaïque, les semi-conducteurs et les composants de distribution d’énergie . Alors que le monde évolue vers une plus grande connectivité, ce qui nécessitera des quantités d’électrification plus élevées, l’argent continuera d’être essentiel à l’expansion des technologies électroniques flexibles et imprimées.

Parallèlement à l’augmentation de la demande d’argent pour l’électronique imprimée et flexible, les analystes s’attendent à ce que les secteurs de l’énergie solaire et de l’automobile demandent plus d’argent dans les années à venir.

Mais à la base, l’argent est un métal monétaire. Il a tendance à suivre l’or au fil du temps. En regardant la situation dans son ensemble, le principal moteur des métaux précieux reste la politique monétaire de la Réserve fédérale. Pour devenir baissier sur l’or et l’argent, il faut croire que la Réserve fédérale va en fait resserrer sa politique monétaire et que le dollar va rester fort. Mais étant donné la dose massive d’héroïne monétaire que la banque centrale a injectée dans l’économie, la Fed n’a vraiment aucune issue. Il n’y a pas de stratégie de sortie de cette politique monétaire extrême. Cela est de bon augure pour l’argent et l’or à long terme.

En savoir plus @ SchiffGold.com