La demande d’arhar reste modérée malgré les restrictions

Les agriculteurs avaient planté la légumineuse sur 47 hectares de lakh de superficie, le Maharashtra à lui seul rapportant plus de 12 lakh de plantation.

Les restrictions de verrouillage dans plusieurs États et le fonctionnement squelettique des mandis ont conduit à un manque de demande, entraînant une stagnation des prix du tur (arhar) dans le Maharashtra. Les prix de gros de l’arhar sont toujours plus élevés et se situent actuellement entre 6 800 roupies par quintal et 7 000 roupies par quintal à Latur, une région clé de production d’impulsions dans le Maharashtra.

Nitin Kalantri, un négociant en légumineuses de Latur, a déclaré que les prix étaient plus élevés en raison d’une baisse de la production. «Il n’y a pas de demande sur le marché en raison des restrictions et l’offre est également inférieure. Le marché restera probablement morose jusqu’à la deuxième semaine de mai.

Normalement, la demande de légumineuses est plus élevée pendant la période estivale », a-t-il déclaré. Kalantri a déclaré que les agriculteurs accordent désormais une préférence aux graines oléagineuses puisque les prix du soja sont restés fermes tout au long de la dernière saison. Cette fois, les agriculteurs se sont également tournés vers la canne à sucre dans la région de Marathwada dans le Maharashtra, en raison des prix garantis et, dans une certaine mesure, se sont également tournés vers le coton, a déclaré Kalantri. La plantation de légumineuses devrait se situer dans la partie inférieure de ce Kharif, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’attendait à une baisse de 8 à 10% de la superficie.

