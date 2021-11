La demande d’Arteta suspend le transfert d’Arsenal; la destination finale de l’étoile a fait allusion

Un transfert d’Arsenal évoqué en janvier pourrait être suspendu après que les commentaires du père de Mohamed Elneny aient laissé entendre que Mikel Arteta mettrait le pied à terre.

Le milieu de terrain égyptien, 29 ans, est en fin de contrat l’été prochain. L’arrivée d’Albert Sambi Lokonga et la résurgence de la forme de Thomas Partey ont vu Elneny lutter pour un temps de jeu régulier cette saison.

En tant que tel, les spéculations sur une sortie de la dernière chance en janvier avaient commencé à tourbillonner.

Elneny était liée à un déménagement en Turquie au cours de l’été. Cependant, les finances de l’accord proposé ont fait échouer tout espoir d’un accord dans les dernières étapes de la fenêtre turque.

Cependant, Sport Witness a rapporté que Galatasaray faisait des démarches suite à un effort renouvelé pour signer Elneny en janvier. Ils ont été décrits comme « désireux » de conclure un accord. Leur affirmation était que le chef d’Arsenal, Edu, était prêt à autoriser Elneny à partir gratuitement pour débarrasser leurs livres de son salaire.

La question de ses revendications salariales rapportées de « 3 millions d’euros par an » restera un obstacle important qui doit être surmonté.

Cependant, selon Football London, une fenêtre de sortie hivernale pour Elneny pourrait désormais être totalement exclue.

Cela découle des commentaires qu’ils portent du père d’Elneny. Il a déclaré : « Arteta veut que Mohamed reste.

« Il pourrait avoir besoin de lui dans la période à venir, il restera donc jusqu’à la fin de la saison. »

Le père d’Elneny a ensuite déclaré qu’il espérait que son fils terminerait sa carrière en Égypte avec son club d’enfance. « J’espère qu’il mettra fin à sa carrière à Al Ahly », a-t-il conclu.

Conserver les services d’Elneny pour le reste de la saison, puis rompre les liens en tant qu’agent libre est une possibilité distincte. Et les récents commentaires d’Arteta ne suggèrent pas qu’il est déterminé à expédier prématurément le joueur de 29 ans.

Interrogé sur l’avenir du milieu de terrain vendredi, Arteta a insisté sur le fait qu’il restait « heureux » avec Elneny.

« Encore une fois, je ne peux pas entrer dans cela », a déclaré Arteta. « Je suis vraiment content de Mo. Je ne discuterai pas du destin individuel des joueurs car ce n’est pas le moment de le faire. »

Pendant ce temps, Mikel Arteta a minimisé la rupture furieuse avec Jurgen Klopp qui a donné vie à Liverpool samedi soir.

L’un des incidents majeurs de la première mi-temps à Anfield a été un affrontement houleux sur la ligne de touche entre Arteta et Klopp. En conséquence, les deux managers ont reçu des cartons jaunes pour leurs problèmes avec un duel aérien controversé de Sadio Mane déclenchant la colère initiale d’Arteta.

Klopp a minimisé l’incident après le match et Arteta n’a pas perdu de temps à faire de même.

L’Espagnol a déclaré : « Il défendait son équipe, je défendais mon équipe, c’est tout, peu importe.

« Oui je l’ai fait [speak to Klopp after the match] et je l’ai félicité. Ces moments sont laissés sur le terrain.

