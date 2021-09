La demande d’augmentation de capacité de l’Espanyol a été rejetée

09/09/2021 à 17:14 CEST

Ce jeudi en début d’après-midi, Espanyol a entendu la nouvelle que le TSJC a rejeté sa demande d’augmenter la capacité à 60 pour cent. Une idée que l’institution entendait faire face à la rencontre ce dimanche contre l’Atlético de Madrid.

La Generalitat rapporté ce mardi qu’à partir de ce week-end, augmentation de la capacité de 30 à 40 % sur les terrains de football de première division. Ainsi, l’Espanyol pourra héberger 16 000 spectateurs dans son stade. Cependant, le club des perruches a compris qu’avec les bonnes données de la pandémie et l’assouplissement des mesures, il serait possible que la capacité atteigne 60 %. Mais finalement le TSJC a décidé de rejeter cet appel et a gardé le 40% de la capacité pour le match Espanyol-Atlético, qui se jouera ce dimanche à 14h00.

Le club des perruches a voulu donner une réponse à ses fans, puisqu’il en déduit que si la capacité avait été portée à 70% de certaines activités massives comme les rassemblements sociaux ou les lieux de culte, cela pourrait également être fait dans les stades de football.

De plus, le Le Ministère de la Santé a recommandé aux communautés une capacité maximale de 60%, figure à laquelle l’Espanyol accueille. Mais la Generalitat, qui pourrait modifier ces règles, a décidé de réduire la capacité à 40% pour toutes ces activités qui rassemblent plus de 10 000 personnes. Dans les prochaines heures, l’entité bleue et blanche annoncera oui, enfin, tous les membres qui ont demandé des billets ils pourront accéder au stade ou non.