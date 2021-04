La demande de biens immobiliers résidentiels dépasse les niveaux d’avant Covid: rapport

Du point de vue des prix, la région du sud a connu le plus de hausses de prix au premier trimestre 2021 dans les segments en construction et prêt à déménager.

Après une bonne saison festive, le marché résidentiel indien poursuit son rallye au premier trimestre 2021, les volumes de recherche d’acheteurs progressant constamment à la fois pour les achats et les locations. Le marché devrait prendre de l’ampleur, étant donné que le PIB du pays a finalement commencé à devenir positif après une année dernière manifestement décevante, révèle le dernier rapport Magicbricks PropIndex de janvier à mars 2021.

Pour l’immobilier résidentiel, le changement des préférences des acheteurs tels que le besoin d’espace supplémentaire, la demande de commodités et la prise de conscience soudaine de posséder une maison en période de troubles ont cimenté la demande d’achat festive au T4 2020 qui s’est également poursuivie au T1 2021. Diverses mesures de confiance du gouvernement central telles que l’injection de liquidités dans les projets stressés par le biais du fonds SWAMIH et les extensions RERA ont soutenu le secteur lorsque cela était le plus nécessaire. En fait, plus de 150 projets sous SWAMIH ont été approuvés jusqu’à présent et la livraison des projets entrepris devrait commencer à partir de 2021 même.

«La réduction des taux d’intérêt sur les prêts immobiliers a en outre fait de l’achat d’une maison une proposition intéressante dans le pays. En outre, la réduction des droits de timbre dans certains États a accéléré le volume des transactions, stimulant la demande des utilisateurs finaux, ce qui a conduit les développeurs à lancer de nouveaux projets à travers le pays. Après l’euphorie des fêtes, nous avons assisté à une rationalisation de la flambée des volumes de trafic dans certaines villes au premier trimestre 2021. Cependant, il est intéressant de noter que la demande est toujours bien au-dessus des niveaux pré-COVID et que des villes comme Ahmedabad et Greater Noida ont enregistré 7 et 13% de croissance du trafic, respectivement », a déclaré Sudhir Pai, PDG de Magicbricks.

Ainsi, une multitude de facteurs tels que la réduction des taux d’intérêt sur les prêts immobiliers, la réduction des droits de timbre et les remises et offres proposées par les promoteurs ont fait de l’achat d’une maison une proposition intéressante dans le pays. Cela a également conduit les développeurs à lancer de nouveaux projets à travers le pays et Hyderabad a ouvert la voie avec une augmentation significative de 20% de l’offre.

Pai a déclaré: «Le premier trimestre de l’année 2021 a indiqué une forte reprise de l’économie. L’économie indienne devrait croître de 10 à 13% au cours de l’exercice 22, selon les prévisions de diverses agences multilatérales. Après l’euphorie des fêtes, nous avons assisté à une rationalisation de la flambée des volumes de trafic dans certaines villes au premier trimestre 2021. Du point de vue des prix, la région sud a connu le plus de hausses de prix au premier trimestre 2021 dans les segments en construction et prêt-à-déplacer . Nous prévoyons que la dynamique acquise au cours des six derniers mois se poursuivra à la fois sur l’offre et la demande, soutenue par de nouveaux lancements adaptés aux besoins émergents des consommateurs et des taux d’intérêt toujours bas. »

Principaux points à retenir du rapport Propindex de Magicbricks Q1:

Bengaluru: Les propriétés en construction ont stimulé la croissance des prix à Bangalore. Les nouveaux lancements à Bangalore se sont accélérés, entraînant une augmentation de l’offre résidentielle de 6,9% au premier trimestre 2021, ce qui est en ligne avec la pan-indienne. La majorité du nouvel approvisionnement de Bengaluru était concentrée dans la périphérie est et sud de la ville.

Chennai: La demande dans les quartiers abordables est le moteur du marché résidentiel de Chennai. Au premier trimestre (janvier-mars) 2021, l’offre de nouveaux logements à Chennai a légèrement augmenté de 3,8% au trimestre, alors que les promoteurs ont repris le travail sur des projets qui avaient été suspendus depuis le début du verrouillage. Les volumes de recherche sur Magicbricks conservant principalement leurs niveaux élevés, les segments en construction et prêts à emménager ont enregistré une croissance des prix de 1,7% et 1,2% QoQ, respectivement.

Hyderabad: L’augmentation des activités dans le segment de la sous-construction mène la reprise à Hyderabad. Le marché immobilier résidentiel de la ville a retrouvé son rythme avec une augmentation de l’offre de nouveaux logements à travers la ville en raison de la reprise de la construction et des mesures proactives prises par les promoteurs et le gouvernement. L’offre au premier trimestre 2021 a augmenté de 19,5%, soit plus du double de la croissance de l’offre en Inde.

Bombay: La hausse des taxes et la baisse des prix maintiennent le sentiment positif du marché à Mumbai. La ville a connu une augmentation de l’offre sous la forme de nouvelles unités de logement, entraînant une augmentation de 10% du QoQ des inscriptions globales au premier trimestre 2021. Les développeurs ont commencé à lancer des projets qui étaient en suspens depuis le début du verrouillage l’année dernière dans un environnement de financement tendu et l’indisponibilité des ressources.

Ahmedabad: Les achats abordables et de milieu de gamme ont déclenché une croissance régulière du marché immobilier d’Ahmedabad. La ville a capitalisé sur l’élan qu’elle a atteint au quatrième trimestre (octobre-décembre) 2020 et a continué à bien performer au premier trimestre (janvier-mars) 2021, affichant une tendance à la hausse pour les trois indicateurs de performance, à savoir la demande résidentielle, l’offre et le prix. La demande de propriétés résidentielles d’Ahmedabad au T1 2021 s’est accélérée, augmentant de près de 7%, tandis que l’offre a également augmenté de près de 3%, indiquant une amélioration des nouveaux lancements, en particulier autour des zones périphériques.

