La demande de biens immobiliers résidentiels rebondit en juin 2021 : rapport

Malgré la deuxième vague meurtrière de COVID-19 qui a entraîné de graves répercussions économiques au cours des mois d’avril et de mai, des signes de reprise de la demande dans l’immobilier résidentiel étaient visibles en juin avec une croissance des prix panindienne de 1,7% au cours du trimestre, le dernier Magicbricks PropIndex Q2 (avril-mai-juin) 2021 a été révélé.

Malgré la chute des mois d’avril et mai, la demande de logements en juin’21 a rebondi au niveau de mars’21. Le verrouillage intermittent dû à la deuxième vague et le maintien des politiques de travail à domicile (WFH) ont assuré une augmentation de la demande de 3BHK et plus, car les acheteurs de maison cherchent à se moderniser pour avoir besoin d’une pièce supplémentaire pour répondre aux besoins de la maison -Bureau.

Ce changement a conduit à l’augmentation de la part de la demande des 3BHK et des configurations plus élevées à Delhi-NCR, Hyderabad et Kolkata, atteignant un niveau record de plus de 65% de la part de la demande globale sur tous ces marchés.

Commentant le rapport PropIndex, Sudhir Pai, PDG de Magicbricks, a déclaré : « Contrairement à la première vague, la reprise de la demande d’immobilier résidentiel a été plus rapide lors de la deuxième vague. Les marchés résidentiels de Bengaluru, Chennai, Thane, Noida-Greater Noida, Kolkata et Delhi ont connu des corrections de prix allant de 1% à 2,3% au cours du trimestre, ce qui a également entraîné une augmentation des dépenses médicales et de la dette. Cette hausse des prix reflète la force inhérente du secteur du logement, même en ces temps troublés. Le trimestre a également connu une augmentation de l’offre dans toute l’Inde de près de 8 % en raison de nouveaux lancements, Hyderabad enregistrant un bond maximal de 20 %.

« Cette reprise peut être attribuée à des facteurs tels qu’une demande constante pour les propriétés de grande taille et un flux plus élevé de fonds mondiaux de PE garantis par de bons rendements ajustés au risque par le secteur. Cette reprise rapide signale un regain de stabilité dans l’industrie », a-t-il déclaré.

L’impact maximal de la crise a été observé pour les acheteurs à revenu moyen et faible qui recherchent généralement des maisons plus petites avec des configurations plus basses. Cependant, la plupart des acheteurs premium et aisés ont été relativement moins impactés par la crise en termes de flux monétaire. Cette tendance a entraîné une baisse de la demande de configuration inférieure, tandis que la demande de maisons plus grandes a persisté au cours du deuxième trimestre 2021.

Points clés du rapport Propindex de Magicbricks :

Delhi : Le marché de l’immobilier résidentiel à Delhi a connu une croissance des prix de 2 % en glissement trimestriel au cours du deuxième trimestre 2021. La croissance des prix s’explique principalement par la hausse des prix des projets en construction, qui ont augmenté de 10,8 % en glissement annuel. Cependant, les prix de la propriété prête à déménager sont restés stables au cours de la même période. Le changement dans les modèles d’approvisionnement et les préférences des acheteurs pour les unités premium et plus grandes ont été un facteur majeur contribuant à cette tendance.

Bangalore : Une baisse de plus de 25 % de la demande au cours du deuxième trimestre 2021 a été observée. Cependant, les prix des propriétés ont continué à afficher des perspectives résilientes alors qu’ils ont augmenté légèrement au-dessus de 1% au cours de la même période. Le gouvernement de l’État a commencé à aider les contribuables fonciers pendant le verrouillage en prolongeant un remboursement d’impôt foncier de 5% jusqu’au 30 juin dans la ville.

Chennaï : La demande de logements résidentiels a baissé de 17,9% au cours du trimestre clos en juin 2021, contre -3,7% au premier trimestre. Les prix des logements dans la ville et sa banlieue ont cependant augmenté de 1,5% malgré le confinement et les fermetures d’entreprises.

Hyderabad : Le marché résidentiel de la ville a connu une augmentation du lancement de nouveaux projets, entraînant une révision à la hausse des prix de l’immobilier dans les segments en construction et prêt à déménager. L’augmentation du prix de l’immobilier résulte d’un déplacement de la demande vers des logements plus grands dotés d’une meilleure infrastructure sociale et d’installations récréatives ainsi que d’une augmentation des coûts de construction.

Bombay : Le marché immobilier de Mumbai a également fait face à des vents contraires, enregistrant une certaine contraction de la demande résidentielle. Cependant, avec diverses mesures de soutien prises par les développeurs, notamment des plans de paiement faciles et abordables, l’extension de l’avantage du droit de timbre de 2% et divers cadeaux et offres, entre autres, ont contribué à limiter cette baisse de la demande à seulement 16% QoQ par rapport au niveau national. baisse de la demande de plus de 23% QoQ.

Pune : Malgré les crises en cours et le ralentissement du secteur de l’immobilier et des infrastructures, les prix de l’immobilier résidentiel à Pune ont enregistré une croissance marginale en QoQ de 0,7% au cours du trimestre clos en juin 2021.

Le PropIndex suggère également que l’élan acquis au cours des six derniers mois se poursuivra à la fois sur l’offre et la demande, en particulier en raison des besoins émergents des consommateurs pour les maisons de grande taille et des taux d’intérêt historiquement bas. Cependant, la prudence s’impose compte tenu de la résurgence des cas de COVID dans le pays et des menaces d’une autre série de blocages. L’avenir du secteur est lié à la rapidité des campagnes de vaccination et à l’achèvement de projets d’infrastructure comme le métro et les grands projets d’autoroute.

