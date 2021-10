La demande de Brad Pitt de revoir l’affaire de garde d’Angelina refusée. La demande de modification de la décision qui a disqualifié le juge privé dans son affaire de garde à vue avec Angelina Jolie a été rejetée.

Mercredi, la Cour suprême de Californie a rejeté la demande de Brad Pitt de revoir la décision de la cour d’appel de Californie pour empêcher le juge John Ouderkirk de superviser son différend concernant la garde de ses enfants, a rapporté l’Associated Press.

« Mme Jolie se concentre sur sa famille et est heureuse que le bien-être de ses enfants ne soit pas guidé par un comportement contraire à l’éthique », a déclaré l’avocat d’Angelina Jolie, Robert Olson, à ET dans un communiqué. « Elle reçoit la décision de la Cour suprême de refuser de revoir la décision unanime de la Cour d’appel. » «Comme l’ont confirmé les cours d’appel de Californie, notre système judiciaire donne la priorité à l’éthique et à l’intérêt supérieur des enfants, et ne tolérera pas d’inconduite judiciaire pour récompenser les intérêts de l’une des parties. Mme Jolie est heureuse que la famille avance maintenant en coopération. «

Un représentant de Pitt a déclaré jeudi à Page Six :

« La décision de la cour d’appel était fondée sur une question de procédure technique et la décision de la Cour suprême de ne pas examiner cette question de procédure ne change pas la quantité extraordinaire de preuves factuelles qu’elle a apportées au juge de première instance, et celle de nombreux experts qui ont témoigné pour venir à une conclusion claire sur ce qui est le mieux pour les enfants. « Nous continuerons à faire tout ce qui est légalement nécessaire sur la base des conclusions détaillées d’experts indépendants. »

Comme vous vous en souvenez, Brad Pitt avait obtenu la garde partagée de ses cinq enfants mineurs avec Jolie – Pax, 17 ans, Zahara, 16 ans, Shiloh, 15 ans et les jumeaux Vivienne et Knox, 13 ans – dans une décision préliminaire du juge. May, leur fils aîné, Maddox, 20 ans, est hors du processus.

Angelina a fait appel et elle voulait que le juge soit disqualifié de son affaire de divorce. En juillet, un tribunal a disqualifié le juge Ouderkirk, donnant à l’actrice une énorme victoire et Brad a fait appel de la décision. Le juge Ouderkirk a été disqualifié par une cour d’appel au motif qu’il n’avait pas divulgué suffisamment d’informations sur ses relations avec les avocats de Pitt.

Cette décision de récuser le juge a annulé la décision de garde partagée de Brad, ce qui signifie que Angelina Jolie a la garde complète de ses enfants avec Brad Pitt et il n’a que le droit de visite.

En 2019, le juge a déclaré le couple légalement célibataire, mais ils avaient séparé les questions de garde des enfants.

Ainsi, Brad Pitt se voit refuser une demande d’examen du dossier de garde d’Angelina.