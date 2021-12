La demande de compétences numériques augmente à mesure que les cos se tournent vers l’amélioration des compétences : rapport

Bien que la croissance de la demande ait augmenté en chiffres absolus, le taux d’augmentation de juin-juillet-août 2021 a été stable, suggèrent les données.

Alors que les industries de tous les secteurs améliorent leurs compétences pour combler le déficit de compétences émergent, un rapport a révélé que la demande de compétences numériques telles que les technologies Java, Cloud et Platform a augmenté depuis le dernier trimestre. technologies, Java, Cloud Infra et Data Analytics, entre autres, ont connu une augmentation depuis le dernier trimestre, selon le fournisseur de solutions commerciales de données Quest Corp.

Bien que la croissance de la demande ait augmenté en chiffres absolus, le taux d’augmentation de juin-juillet-août 2021 a été stable, suggèrent les données. La recherche des meilleurs talents technologiques cette année s’est déroulée dans une bataille sans précédent, reflétant l’adoption accélérée de modèles commerciaux numériques dans les organisations de l’ensemble du secteur, note le rapport.

Le rapport est basé sur les données dérivées de l’algorithme intégré au système de suivi des candidatures de l’entreprise qui mappe et associe tous les candidats aux postes. Les données sur l’évolution en pourcentage des compétences les plus élevées concernent la période de juin-juillet-août 2021 par rapport à septembre-octobre-novembre 2021.

Selon le rapport, les géants de la technologie ainsi que les start-up connaissent une croissance à deux chiffres et renforcent leurs équipes en employant plus de personnes que jamais auparavant, pour lutter contre l’attrition croissante et répondre à leurs besoins en main-d’œuvre au milieu de la «grande démission».

Les entreprises de dotation et de recrutement sont très demandées alors que les organisations cherchent à remplir leurs mandats de ressources humaines avec des ensembles de compétences technologiques de niche et de super niche, a observé le rapport.

Selon un rapport de la société d’intelligence de marché UnearthInsight, l’industrie indienne des services informatiques devrait voir un ajout brut d’environ 4 50 000 employés au cours de la seconde moitié de l’exercice fiscal 22, a-t-il déclaré. Pour servir ce bassin de main-d’œuvre, des solutions de talents uniques sont conçues pour garantir un délai d’embauche plus court et une meilleure optimisation des coûts, a-t-il déclaré.

La demande a augmenté en septembre-octobre-novembre, Java Technologies continuant de figurer dans le top cinq et une croissance exponentielle de la demande a été observée pour les postes dans Cloud Infra (131 %) et Data Analytics (454 %).

Pendant ce temps, lors d’un éclatement au niveau de la ville, il a constaté que les hubs informatiques régnaient en maître, Bengaluru en tête du peloton (40 %), suivi par Hyderabad (20 %), Pune (18 %), Chennai (10 % ) et NCR (5 %), ajoute le rapport.

Selon le rapport, la croissance de l’économie numérique, alimentée par l’activation croissante du Cloud parmi les géants de la technologie, est l’un des principaux contributeurs à l’augmentation de la demande de compétences numériques.

Les grands accords de transformation numérique, l’adoption du cloud hybride, l’automatisation des systèmes frontaux et principaux et les investissements dans les actifs technologiques ont soutenu les performances de l’entreprise et les vagues de recrutement de main-d’œuvre au cours de la dernière étape de 2021, a-t-il ajouté.

«Alors que la grande démission évolue vers une grande migration, le marché des talents subira de nombreux changements. Avec la lente ouverture des frontières, nous nous attendons à voir plus d’opportunités se présenter dans les villes de niveau II. Les talents peuvent également quitter le pays, car les frontières internationales s’ouvrent et laissent place à des offres lucratives. Cependant, avec Omicron jouant le trouble-fête, les plans de retour au bureau de l’industrie ont été déjoués », a déclaré Vijay Sivaram, PDG de Quess IT Staffing.

En outre, a-t-il déclaré, avec la formation du bassin de talents les plus récents pour entrer sur le marché du travail, la courbe d’embauche est devenue plus raide.

« Aujourd’hui, les programmes d’embauche sur les campus non seulement pour les collèges de niveau I, mais également pour les collèges de niveau II constituent un aspect important des stratégies d’acquisition de talents. Ce changement de profil et d’expérience des candidats se traduira par une transition notable des équipes », a-t-il observé.

En termes de stratégies de rétention, les organisations continueront de se concentrer sur la gestion de l’expérience des employés et de développer des programmes pour les employés qui tournent autour de l’apprentissage, des avantages et de la culture en 2022, a-t-il déclaré.

« Aujourd’hui plus que jamais, l’attraction de talents est une stratégie clé dans les salles de réunion, les stratèges cherchant de nouveaux modèles d’épanouissement de la main-d’œuvre. Ainsi, nous assistons à une augmentation de la demande d’embauche sous contrat, du modèle de travail à la carte et des programmes d’embauche-formation-déploiement. De plus, alors que la demande de recruteurs continue d’augmenter, le modèle RPO (Recruitment Process Outsourcing) est plus demandé que jamais », a ajouté Sivaram.

