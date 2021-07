La demande de compétences numériques augmente l’attrition dans le secteur informatique

Des secteurs comme les services financiers, les biens de consommation durables à évolution rapide et l’électricité et l’énergie n’ont que des intentions d’embauche modérées, avec des services financiers à 36 %, des biens de consommation à évolution rapide à 35 % et l’électricité et l’énergie à 33 %.

Alors que de plus en plus d’entreprises se disputent les meilleures ressources pour mener leurs projets de transformation numérique, il existe une forte demande de talents dotés de compétences technologiques de la nouvelle ère. Avec un grand nombre d’emplois lucratifs à gagner, l’attrition était en hausse dans le secteur des technologies de l’information (TI) au cours du trimestre terminé le 30 juin 2021.

Le taux d’attrition dans le secteur informatique était le plus élevé de toutes les industries en Inde à 8,03 % sur la période avril-juin 2021, suivi des services éducatifs à 7,45 % et de l’externalisation des processus de connaissance à 7,38 %, selon le rapport sur les perspectives d’emploi de TeamLease Services. .

Il est intéressant de noter que l’informatique est le seul secteur où les taux d’attrition ont sensiblement augmenté. Les autres secteurs en croissance comme le commerce électronique et les start-ups technologiques, les soins de santé et les produits pharmaceutiques, les télécommunications, les produits de grande consommation et la fabrication, l’ingénierie et les infrastructures ont connu une augmentation minime de l’attrition.

Rituparna Chakraborty, co-fondatrice et vice-présidente exécutive de TeamLease Services a déclaré à FE que ces secteurs se sont avérés être la preuve de Covid-19 en ce qui concerne la création d’emplois ou plutôt ont été des bénéficiaires directs ou indirects de la pandémie. Alors que les perspectives commerciales pour tous ces secteurs restent haussières, la pénurie de talents avec les compétences requises entraîne des chèques de paie plus gros. “Il y a un combat, une guerre des talents littérale qui se déroule là-bas et tout le monde est clairement prêt à offrir plus pour ceux qui partiraient et saisiraient ces opportunités, ce qui est la raison pour laquelle l’attrition est élevée”, a-t-elle déclaré.

Étant donné qu’il y a peu de signes que ce scénario change de sitôt, les niveaux d’attrition continueront, cependant, qu’ils augmentent à partir d’ici n’est qu’une supposition à l’heure actuelle, a déclaré Chakraborty. Certes, le plus grand exportateur indien de services logiciels, Tata Consultancy Services, a signalé une augmentation de 140 points de base des niveaux d’attrition au cours de la période avril-juin 2021 à 8,6%. La société de technologie basée aux États-Unis, Cognizant, qui emploie les deux tiers de ses employés en Inde, a enregistré un taux d’attrition record de 31% ce trimestre, dont 29% étaient volontaires. Pour compenser, l’entreprise a annoncé qu’elle embaucherait 1 000 000 personnes expérimentées cette année. D’autres majors informatiques – Infosys, Wipro et HCL Tech – ont également signalé des taux d’attrition élevés à 13,9%, 15,5% et 11,8%, respectivement, au cours du trimestre de juin.

Cependant, ce qui devrait être inquiétant, c’est que les secteurs autres que l’informatique ne voient pas beaucoup d’opportunités de création d’emplois. « Il y a une amélioration marginale dans tous les secteurs, mais elle reste marginale. Le marché du travail est largement axé sur la technologie, le commerce électronique et les soins de santé », a déclaré Chakraborty. Des secteurs comme les services financiers, les biens de consommation durables à évolution rapide et l’électricité et l’énergie n’ont que des intentions d’embauche modérées, avec des services financiers à 36 %, des biens de consommation à évolution rapide à 35 % et l’électricité et l’énergie à 33 %.

Selon le rapport, bien que le pourcentage de croissance ne soit pas aussi élevé qu’au trimestre précédent, l’intention d’embaucher est positive. Il y a une augmentation de 4 points de pourcentage de l’intention d’embaucher au cours du trimestre de juillet à septembre 2021 par rapport au trimestre de juin récemment terminé. Il est passé de 34 % en avril-juin 2021 à 38 % pour juillet-septembre 2021.

En termes de niveau d’emploi, l’intention d’embauche est la plus élevée au niveau junior à 32 % au cours du trimestre juillet-septembre, suivi par le niveau d’entrée à 28 %, qui a connu une croissance de 4 points de pourcentage et 7 points de pourcentage , respectivement. Cependant, l’intention d’embaucher au niveau supérieur est de 26%, ce qui représente une baisse de 2 points de pourcentage par rapport au trimestre terminé en juin et la moindre intention est au niveau intermédiaire à 22%, avec une baisse de 4 points de pourcentage séquentiellement.

« L’accent mis par les industries sur les profils qui sont au niveau de l’exécution est une indication que les entreprises ont mis en place leur stratégie et leur plan et cette tendance à la dynamique positive est là pour rester. De plus, la saison des fêtes approche à grands pas et la plupart des secteurs voudraient tirer le meilleur parti de la saison et cela reflète également la raison pour laquelle il y a une augmentation significative de la demande de nouveaux talents et de talents juniors », a déclaré Chakraborty.

