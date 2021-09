La demande de crypto-mining monte en flèche au Vietnam au milieu du rallye Bitcoin

in

Le marché minier des crypto-monnaies au Vietnam se relancerait au milieu du regain de reprise des crypto-monnaies, où Bitcoin (BTC) a dépassé 51 000 $ pour la première fois depuis mai.

Les entrepreneurs et les passionnés de crypto-monnaie au Vietnam ont assisté à une augmentation significative de la demande de plates-formes de minage de crypto dans le pays, a rapporté lundi l’agence de presse locale VnExpress.

Quang Thuan, propriétaire d’une chaîne de magasins vendant des mineurs de crypto-monnaie à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que les ventes de la société avaient triplé début septembre par rapport au mois précédent. Il a noté que le marché des plates-formes minières au Vietnam était en baisse avant que Bitcoin ne dépasse à nouveau les 50 000 $ à la mi-août.

La demande croissante a entraîné une croissance notable des prix des mineurs de crypto, car certains appareils sont désormais au prix de 5 millions de dongs vietnamiens (220 $) de plus qu’ils ne l’étaient à la mi-août, selon l’amateur local de crypto Ngoc Van. Les mineurs les plus vendus basés sur des unités de traitement graphique produites par AMD ou Nvidia coûtent désormais entre 3 500 et 4 400 dollars, a-t-il ajouté.

Selon Le Hung, le responsable d’une communauté locale de crypto-minage comptant près de 80 000 membres, le marché du crypto-minage au Vietnam s’est réchauffé en raison du nouveau rallye de la crypto et de la pandémie de COVID-19 en cours. « Premièrement, Bitcoin, Ether et d’autres crypto-monnaies ont simultanément vu leurs prix augmenter et les mineurs ont commencé à réaliser des bénéfices. Deuxièmement, la pandémie s’est prolongée, réduisant les options d’investissement, de sorte que davantage de personnes ont opté pour l’extraction de pièces de monnaie », a-t-il déclaré.

Le gouvernement vietnamien a maintenu une position sceptique sur l’industrie de la crypto-monnaie, le ministère des Finances ayant averti le public plus tôt cette année que les crypto-monnaies ne sont pas réglementées dans le pays. Après avoir interdit les crypto-monnaies comme moyen de paiement en 2018, les autorités vietnamiennes ont exhorté la population à éviter les crypto-monnaies.

Malgré les doutes du gouvernement, le Vietnam avait le taux d’adoption de crypto-monnaie le plus élevé en août parmi 26 autres pays. Auparavant, le pays était classé 13e en termes de revenus Bitcoin réalisés pour 2020, bien qu’il n’ait que la 53e économie basée sur le produit intérieur brut.