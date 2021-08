La demande de José Eduardo Derbez à son père au sujet de Victoria Ruffo

Michael Miranda était complètement vacciné depuis plus de quatre mois lorsqu’il a été testé positif au coronavirus. “J’ai regardé mon téléphone pendant quelques instants, me demandant s’il s’agissait d’une condamnation à mort”, a déclaré Miranda, qui travaille comme agente de libération conditionnelle à Hawaï. Après avoir pris l’avion pour rentrer chez elle après un voyage […] More