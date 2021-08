La demande de Koeman pour de nouvelles signatures rejetée par Barcelone – rapport

Le travail de Ronald Koeman est de s’inquiéter du jeu sur le terrain. Il n’est donc pas surprenant que lorsqu’il regarde son équipe, il voit des lacunes évidentes.

Lionel Messi n’est plus dans l’équipe et Sergio Aguero est déjà blessé. Ousmane Dembele et Ansu Fati sont également toujours blessés, tandis que le milieu de terrain manque d’un certain Georginio Wijnaldum que Koeman voulait également.

En conséquence, Koeman aurait demandé à Barcelone de signer quelques nouveaux joueurs. L’idée est qu’il a demandé un attaquant et un milieu de terrain. Comme surprise pour personne, il a été rejeté.

Étant donné que Barcelone ne peut même pas enregistrer les joueurs qu’ils ont déjà signés, il est logique qu’ils ne veuillent pas se donner l’air encore plus dysfonctionnels. Cela signifie simplement que Koeman entame la saison avec une équipe qui est une coquille de ce qu’elle était la saison dernière. Maintenant, nous voyons comment tout cela se passe.